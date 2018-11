Congreso salvadoreño está en receso “indefinido” para elegir jueces Supremo

San Salvador, 1 nov (EFE).- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Norman Quijano, confirmó hoy que el órgano de Estado se encuentra en “receso indefinido” al no llegar a un acuerdo para la elección de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha sido pospuesta por desacuerdos políticos.

“El receso indefinido es para que centremos toda nuestra inteligencia, fuerza, capacidad, esfuerzo y tiempo para resolver este problema y demostrar nuestro amor al país”, manifestó a la prensa el también diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

El receso fue decretado la noche del miércoles durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.

El líder del Congreso indicó que ha recibido “recomendaciones de diversos sectores” de “no aprobar el presupuesto (General de la Nación), no abrir la Asamblea Legislativa y no convocar a las comisiones, si no se eligen a los magistrados”.

Quijano aseguró que él no está “pensando en tomar esas medidas”, pero pidió a los diputados de la Comisión Política “tomar conciencia” para elegir, lo antes posible, a los magistrados.

El pasado 24 de agosto, el Congreso discutió un dictamen favorable para la elección de los 4 jueces de la Sala de lo Constitucional, uno de la Sala de lo Civil y sus respectivos suplentes, pero solo tuvo el apoyo de tres partidos, entre ellos Arena.

Los demás institutos políticos que apoyaron la propuesta fueron el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el diputado independiente, Leonardo Bonilla, sumando 50 votos.

Al no haber consenso, el dictamen, que necesita de 56 votos de 84 posibles para ser aprobado, regresó a la Comisión Política, en donde, y desde ese día, se han sostenido diversas discusiones sin que los parlamentarios lleguen a un acuerdo.

Los cuatro jueces del Constitucional que concluyeron su mandato el pasado 15 de julio son Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González. EFE