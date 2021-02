Congreso toma decisiones sin pensarlo: SLA

La situación que se presenta entre la Entidad de Auditoría Superior y el Congreso del Estado, debido a la falta de pago a varios trabajadores, así como los señalamientos sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos es lamentable, pues afecta la credibilidad de los ciudadanos en estas instituciones, además de reflejar que en el Poder Legislativo no se toman decisiones razonadas, señaló José Luis Flores, presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Local Anticorrupción.

Al referirse a la situación del organismo mencionado, el funcionario manifestó que se trata de una circunstancia que afecta también al Sistema Local Anticorrupción, pues con este conflicto ahora son tres de los 7 integrantes del Consejo Ciudadano que se encuentran en la silla de los acusados por una serie de señalamientos hechos en su contra.

Manifestó que se trata de una situación que lleva a la gente a no creer en los sistemas como el Anticorrupción, debido a situaciones como la que se presentó recientemente, pues en el caso de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) aunque se han señalado posibles anomalías en la aplicación del recurso presupuestal, no se ha presentado ninguna queja ante el Sistema Anticorrupción.

Sin embargo, consideró que esta situación entre el titular de la EASE y el Congreso del Estado, en el que se involucra también el pago de sueldos a un grupo de trabajadores, es en gran parte el resultado de la falta de razonamiento en las decisiones que se toman en el Poder Legislativo, pues hace apenas unos meses que eligió a este servidor público, aunque en este caso no se analizó de manera cuidadosa la decisión que se tomaría con respecto a los candidatos que se presentaron.

Añadió el Consejero que se ha observado que muchas decisiones se toman solamente considerando los requisitos que establece la ley para un cargo como el de Auditor Estatal, pero no ser revisa más a fondo la situación y antecedentes de cada candidato, además de que en estas determinaciones también influyen cuestiones de carácter político.

Explicó que si bien hay cargos para los cuales se piden tantos requisitos que parecen imposibles de cumplir, esta característica permite que quienes ocupen los cargos, sean personas que están preparadas ampliamente para cumplir con la responsabilidad que tendrán, lo cual lleva a que se emita un voto debidamente razonado.

Puntualizó que un ejemplo de ello, es la situación que se presenta en el Gobierno Federal, donde el Presidente de la República no reconoce que muchos de sus colaboradores no dan resultados en el cargo que ocupan, porque las designaciones se realizaron por “dedazo”, para que quedaran personas que no valoran el servicio público.

