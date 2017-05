Congresos dejarán 80 mdp a Durango

Se espera ocupación hotelera del 80 por ciento por evento ganadero

Por: Martha Medina

Una derrama económica superior a los 80 millones de pesos se espera como resultado de los congresos y convenciones que se llevarán a cabo en el transcurso de este mes en la ciudad, los cuales se reflejarán también en un incremento en la ocupación hotelera en los siguientes días, informó el secretario de Turismo en el estado, Víctor Hugo Castañeda Soto.

Al referirse a las actividades que se llevarán a cabo durante las siguientes semanas, el funcionario manifestó que el viernes 12 de mayo inició un Congreso de Enfermedades Crónico Degenerativas a cargo del doctor Eduardo Medina, además de que este domingo 14 iniciará el Congreso Nacional de Ganadería, que se realizará hasta el 17 de mayo, a cuya clausura asistirá el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Además de este congreso, se llevarán a cabo varias actividades deportivas, como un cuadrangular femenil de basquetbol en el que participarán más de 400 jugadoras, entre otros que se realizarán durante los siguientes días.

Por lo que se refiere al tema de cinematografía, informó el funcionario que se correrán 2 documentales, uno dedicado a Nelly Campobello y otro de Camino Real de Tierra Adentro, mientras en el caos de rodajes ya está confirmado uno pero aún no se define la fecha en la cual iniciará, pues podría moverse al mes de junio, realizado por cineastas de Guadalajara, Jalisco, además de que se trabaja en otro rodaje donde participará el actor Eduardo noriega, pero aún no se confirma si se rodará en la entidad, al tiempo que también se ve otro proyecto, en el que al igual que los anteriores, se han realizado scoutings, pero aún no existe una definición al respecto.

En el caso de los congresos y convenciones, puntualizó que solamente en este mes se espera una derrama económica superior a los 80 millones de pesos, además de que el Congreso Ganadero tiene ya una enorme ocupación hotelera para los siguientes días, que podría incluso superar el 80 por ciento, aunque dijo que pronto se dará a conocer otro corte para tener resultados más precisos.

Añadió que además de buscar traer congresos y convenciones para los siguientes meses, también se programan ya actividades de esta naturaleza para el año entrante, pues manifestó que acompañará al delegado del IMSS a Tepic, Nayarit, donde recibirán la estafeta del Congreso Nacional de Investigación Médica en el que participan mil personas y que se llevará a cabo en el 2018 en esta ciudad.

Adicionalmente, se tienen actividades como la Feria Nacional de Durango que iniciará en el mes de julio y el Festival Revueltas, que por disposiciones del gobernador José Rosas Aispuro y de Socorro Soto, directora del ICED, se realizará también en esta ciudad, aunque se reducirá el tiempo debido a que el costo lo absorberá el gobierno estatal, como parte de las actividades más sobresalientes que se realizarán durante los siguientes meses.