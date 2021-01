Consejos y recomendaciones para comprar una casa en México

Comprar una casa puede ser estresante, especialmente si es la primera vez. No solo es probablemente la compra más grande de tu vida, sino que el proceso es complicado y está plagado de términos desconocidos y gastos sorpresa. Para hacer que este proceso sea un poco menos estresante, hemos compilado estos consejos para ayudarte a comprar una casa en México con mayor facilidad.

Es por ello que comprar una propiedad en México es una inversión. Independientemente del propósito para el que quieras adquirir bienes raíces o el tipo de propiedad que tengas en mente, es muy importante que tomes la decisión pensando en tu compra como una inversión a largo plazo que debe traer beneficios y no problemas.

Antes de comprar

Es un hecho que comprar una casa es una inversión garantizada, pero debes considerar que para que esto suceda debes analizar realmente el mercado y la zona donde pretendes adquirirla.

Muchas veces nos dejamos guiar por las emociones y terminamos comprando una propiedad que nos parece muy bonita, pero en una zona que a largo plazo no generará beneficios por la baja plusvalía inmobiliaria que tiene, porque está ubicada en una mala zona, ya sea porque el acceso es difícil, no cuenta con servicios como agua o luz o no existen servicios importantes como hospitales o escuelas que garanticen una oportunidad real de inversión. Estos factores pueden afectar cuando se quiere vender el bien inmueble, ya que futuros compradores no querrán pagar la cantidad que pidas por las desventajas de la zona.

Obtén la tasación válida de la propiedad

Para adquirir este documento, garantiza el precio actual de la propiedad, lo mejor es contactar con un asesor hipotecario. Sabemos que una de las ventajas de los inmuebles es que incrementan su valor con el paso de los años, por eso al momento de la compra, este documento es importante porque garantiza que el precio que vas a pagar es el precio que la propiedad debe mantener durante todo el tiempo de la transacción.

Imagina que vas a pagar durante 20 años, pero durante este tiempo la propiedad aumenta su valor. Sería rentable para el vendedor ajustar el precio de la propiedad de acuerdo con el mercado, sin embargo, sería injusto para ti, el comprador, porque la adquiriste cuando costaba una cierta cantidad.

La tasación actual de la propiedad servirá como referencia para establecer un precio, que también se puede utilizar para establecer el crédito para la vivienda.

Analiza los gastos de notaría

Antes de hablar de la documentación, lo primero en lo que debes pensar es en un notario público. Este profesional es un funcionario público cuya misión es dar legalidad a la compra venta que se está realizando, ya que será el encargado de comprobar que ambos documentos estén en regla, los tuyos y los que te entrega el vendedor, por lo que la compra-venta será juridicamente segura y esto es garantía de que todo el proceso es legal.

El notario público es la autoridad responsable de dar una precisión al proceso más que solo revisar los documentos. El notario debe estar seguro de cosas básicas como que la persona que está haciendo todo el proceso es realmente la persona que dice ser hasta que obtenga el certificado de tasación de la libertad de propiedad y establezca la forma de cómo sería el pago.

Un abogado, en definitiva, es quien dará fe y legalidad a tu compra, para que ambas partes se sientan seguras y satisfechas con los resultados de la compra-venta.

Presenta la autorización de crédito

En el caso de que tengas una hipoteca con un banco o un crédito, es necesario presentar esta carta a tu asesor. La carta de autorización de crédito es una garantía para la persona que te vende el inmueble, ya que certificas que tienes los recursos para realizar la transacción.

Obtén el certificado de libertad de gravamen

Este documento se puede obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, y normalmente el asesor inmobiliario puede hacerse cargo de este proceso.

El objetivo de este certificado es verificar que la propiedad en venta está libre de deudas y puede venderse sin ningún tipo de inconveniente. Esto se debe a que los inmuebles suelen servir como garantías de pago, por lo que si el inmueble que pretendes comprar no se puede vender, no podrás adquirirlo.

Pide el comprobante de pagos de gastos de la propiedad

Además de la libertad de gravamen, es necesario que pidas un comprobante de pago de los gastos de la propiedad de los últimos 5 años para demostrar que no existen deudas.

Esto es más común en casas que no son nuevas y que se revenden. Es muy importante que compruebes que la propiedad está al día con estos pagos porque, si en el futuro quieres venderla, evitarás muchos problemas.

Ahora que ya sabes cómo comprar una casa en México, es momento que empieces a buscar la vivienda de tus sueños.

