Constitucional de Guatemala desaprueba algunas reformas a la ley electoral

Guatemala, 17 sep (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió hoy su dictamen sobre una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y declaró como “desfavorables” algunos de los artículos.

El portavoz del máximo tribunal del país, Santiago Palomo, dijo a la prensa que el pleno concluyó este lunes con su análisis, después de casi ocho meses, y la iniciativa regresará ahora al Congreso para su etapa final de aprobación.

En la resolución destaca el visto bueno a la reforma del artículo 19 para establecer como requisito que los partidos políticos tengan un 0,50 por ciento (ahora 0,30) de afiliados del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Asimismo, declaró favorable el inciso que mantiene las responsabilidades administrativas que debe tener el secretario político de los partidos, y que las formaciones políticas deben conservar sus registros contables “de forma indefinida”,

No obstante, declaró “desfavorables” el aumento del valor del voto -un incremento de 2 a 3 dólares de la financiación pública- por considerar que no está justificado y contraviene las reglas presupuestarias establecidas en la Constitución, y también remarcó que no se pueden confundir los gastos en el extranjero con los locales, como pretende la reforma.

También aseguró que permitir el uso de saldos de financiamiento público implicaría incumplir con el destino previsto para estos fondos, y señaló que es contrario a la Constitución establecer “cualquier tipo de licenciatura” para los miembros del Tribunal Supremo Electoral por ejercer jurisdicción electoral.

El pleno de la Corte también declaró desfavorable la idea de crear “subdistritos electorales”, porque eso solo se puede hacer por una reforma constitucional, y que “no hay justificación” para realizar una segunda vuelta electoral en la elección de alcaldes y síndicos.

Respecto a la novedad de incluir la opción para el elector de ejercitar el sufragio activo por vía del llamado “voto preferente” o “voto directo”, preferente por manifestar una preferencia personal hacia un candidato y directo por conceder el voto directamente a ese candidato y no necesariamente al partido en conjunto, la Corte ve una posible violación a la igualdad.

Y es que señala que si bien esta opción sería Constitucional, la fórmula o regla de decisión propuesta por los diputados en la reforma “resultó ser desigual por otorgar mayor valor al voto por lista que directo”.

El pasado enero el Congreso envió al Constitucional la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para su sanción por ser una legislación de rango constitucional, y será el Parlamento el que ahora deba conocer el dictamen del tribunal y trabajar en sus modificaciones y aprobación.

Los cambios aplicarían a las próximas elecciones de 2019 solo si son aprobados antes de la convocatoria, que se lanzaría el próximo enero, pero esta propuesta no incluye los cambios que fueron plantados por el propio Tribunal Supremo Electoral. EFE