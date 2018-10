Constituyente de Venezuela rechaza debate sobre su país en Congreso español

Caracas, 31 oct (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró hoy un “irrespeto” que la situación en su país sea objeto de debate en el Congreso español.

“Aprovecho (…) para rechazar categóricamente en cada una de sus partes la pretendida injerencia del Parlamento español en querer asumir que puede darle ordenes a Venezuela, de meterse en los asuntos internos de Venezuela, es la misma España colonial”, dijo Cabello en un acto gubernamental.

El considerado número dos del gobierno de Niolas Maduro, dijo que no le importa la votación que hicieron, pero señaló que es un “irrespeto” el solo hecho de que se haya dado “la discusión” sobre un tema relacionado a Venezuela.

“Bastantes problemas tiene España para que lo debatan. La corrupción que tiene el Partido Popular que llevó a la salida de (Mariano) Rajoy, más de 15.000 personas han muerto ahogados frente a las costas españolas, ¿que vienen de dónde?, de África, la misma África que ellos utilizaron durante años para sacar esclavos”, dijo.

Este martes el Congreso español instó al Gobierno de su país a condenar al régimen de Maduro, al que calificó de “dictadura”, y a exigir además la liberación de todos los “presos políticos”, nuevas elecciones y la aprobación de un Estatuto de protección temporal para los venezolanos.

En el acto del gobierno venezolano de hoy, Cabello rechazó que se llame a Maduro dictador y pidió respeto a la soberanía del país.

“Allí están chillando por los restos de Franco (…) si lo mueven de dónde está o no está, sagrado Franco para ellos, para nosotros no lo es. Discutan sus temas internos, no se metan en los asuntos internos de nuestro país”, insistió. EFE