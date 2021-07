Construcción de rellenos sanitarios limitada por falta de recursos

Aunque continúa la construcción de rellenos sanitarios en comunidades que no cuentan con un manejo adecuado de la basura, no se ha logrado avanzar como se esperaba, debido a que no se cuenta con los recursos presupuestales necesarios, señaló el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado, Alfredo Herrera Duenweg.

El funcionario manifestó que en estos momentos se tiene preparada la licitación para la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios nuevos en la entidad y lo único que dificulta continuar con el proceso para que inicie la construcción, es el tema presupuestal, debido a que se batalla mucho con el tema del dinero.

Explicó el secretario que se trata de rellenos que se construirán en dos municipios que carecen de estos espacios para el manejo de sus desechos, al informar que se reunirá con el secretario de Finanzas, con el fin de que analizar el tema de los recursos que se requieren para poder arrancar con los proyectos mencionados.

Recordó que se trabaja de manera coordinada con los gobiernos municipales, para llevar a cabo la construcción de rellenos sanitarios en los que carecen de esta infraestructura, con el propósito de lograr que tengan un manejo adecuado de la basura y evitar afectaciones al medio ambiente por esta causa.

Con respecto a los municipios donde se planea llevar a cabo estas obras, explicó que no está contemplado el de la capital, debido a que en este se analiza una estrategia diferente debido a que ya cuenta con un relleno sanitario, pero se revisa la posibilidad de que se construya una macrocelda, como resultado de juntar las que se tienen actualmente y tener un espacio enorme para el manejo de desechos, que podría durar varios años.

Al mismo tiempo, en el caso de los proyectos que se tienen listos para iniciar, uno de ellos se ubicará en el municipio de Simón Bolívar, donde se planteó desde hace tiempo la posibilidad de construir un relleno sanitario, para evitar la disposición de la basura al aire libre, aunque reconoció que el tema presupuestal ha dificultado avanzar con esta propuesta.