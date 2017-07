Construirán baños a familias vulnerables

En beneficio de 2 mil 500 viviendas de todo el estado

Por: Denice Ramírez

Marcos Cruz Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado (Sedesoe) encabezó el arranque de la construcción de baños y barras de cocina, que representa una inversión de 80 millones en beneficio de 2 mil quinientas familias, iniciando en la colonia San Carlos.

Detalló que se tiene conocimiento que son cerca de 18 mil familias en todo el estado las que no cuentan con un baño, por lo que con estas acciones mejorarán su calidad de vida y de salud, para ello deben cumplir ciertos requisitos y ser favorecidos con el programa, como tener la certidumbre legal de su domicilio.

Aseguró que es un proyecto interesante que se realiza por indicación del gobernador José Rosas Aispuro Torres, para brindar una mejor condición dentro de los hogares, señalando que estos beneficios llegarán a diferentes colonias y municipios.

Expresó que se tiene la certeza de que el proyecto no va con un sesgo electoral, ya que se tiene que hacer una verificación correspondiente para saber si son candidatos y abierto hasta donde los recursos alcancen.

Sobre el tiempo de rezago que tenían dichas familias, que no habían recibido atención antes, Cruz Martínez expresó que “muchos años los recursos públicos se han orientado a obras negocio, no se han orientado a la gente, se les mete mucho dinero precisamente porque les deja dinero, los pobres no dejan dinero”.

No precisó cuánto tiempo han vivido esos hogares en la situación de no tener un sanitario, pero destacó que por ejemplo en Inglaterra se resolvió el tema en el siglo XIX, mientras que aquí en pleno siglo XXI no se ha podido abatir en la entidad.

Reafirmó que hay una gran disposición por parte del gobierno para terminar con ese problema en el mayor número de familias que por mucho tiempo habían sido olvidadas ya que, asegura, el 80 por ciento de la población en el estado presenta alguna carencia, mientras que solo el 20 por ciento no tiene ninguna.

Indicó que dichas carencias pueden presentarse en educación, acceso a la salud, problemas de vivienda o alimentaria, cosas que no son visibles y que se deben asumir por los actores políticos.