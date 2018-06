Construirán nueva celda en relleno sanitario

Se construirá una nueva celda en el relleno sanitario que hay en esta ciudad, con la cual se ampliará la capacidad que se tiene actualmente para la disposición de residuos, señaló Luis Alfredo Rangel Pescador, subsecretario de Medio Ambiente, quien manifestó que también se trabajará en este tema en los municipios de Tamazula, Canatlán, San Dimas, Rodeo y Guanaceví.

Al referirse al trabajo que se realiza en lo que se refiere al manejo de residuos sólidos en la entidad, el subsecretario de Medio Ambiente de SRNyMA manifestó que se trata de uno de los temas que es necesario atender, debido a la contaminación que se puede generar a causa de un trato inadecuado a la basura y que de hecho se presenta en algunos municipios de la entidad.

Manifestó que se realiza un trabajo coordinado con los Ayuntamientos de los municipios que aún no cuentan con relleno sanitario, con el propósito de resolver el problema que para el medio ambiente representa un manejo inadecuado de los desechos y su disposición en condiciones que no permitan evitar la contaminación que provoca.

Agregó que además de buscar opciones para que los municipios que no lo tienen, puedan construir un relleno sanitario que le ayude a resolver la contaminación por no contar con un espacio adecuado para la disposición de la basura, también se trabaja con los Ayuntamientos que a pesar de tener estas instalaciones, enfrentan dificultades porque ya no son suficientes.

Se trata de una situación que es resultado del trabajo que no se realizó en años anteriores para resolver los problemas que afectan al medio ambiente y aplicar medidas de carácter preventivo, pues manifestó que aún hay municipios en la entidad que no cuentan con un relleno sanitario construido de acuerdo a la normatividad vigente con respecto al manejo de los desechos.

Apuntó que los problemas que enfrentan varios municipios en el tema de la disposición de la basura, es el resultado del incumplimiento que se tuvo durante mucho tiempo para resolver esta situación, por lo cual ahora es necesario trabajar para atender este tema, tanto en municipios que cuentan con un relleno sanitario que requiere nuevos espacios, como en los que carecen de estas instalaciones.

En el primer caso, manifestó que trabaja de manera coordinada con el municipio de la capital, pues se tiene proyectada la construcción de una nueva celda para el relleno sanitario que permita extender su vida útil, para cumplir con los requisitos que establece la ley para el manejo de residuos sólidos en la entidad.

Al mismo tiempo, agregó que también se construirán rellenos sanitarios en los municipios de Tamazula, Canatlán, San Dimas, Rodeo y Guanaceví, en los cuales ya se tienen fuertes problemas a causa de la contaminación que ocasiona la basura, con el objetivo de iniciar lo antes posible la construcción de estas instalaciones.