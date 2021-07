Consulta popular es solo una pérdida de tiempo: Diputado

Ante la realización de una consulta popular el próximo 1 de agosto, el diputado local Carlos Maturino pidió a los duranguenses no caer en lo que calificó como una farsa, pues consideró que la ley no está para consultas sino para aplicarse, para considerar lamentable que estos distractores solamente logren quitarle tiempo al duranguense.

El legislador por el PAN consideró lamentable que hoy se tengan autoridades que se ven más preocupadas por un tema mediático, político, para ver como tienen el pulso político para poder actuar, para considerar que lamentablemente la ley con este gobierno parece que está a un tema de una consulta para ver si se aplica “al rato vamos a tener consultas para ver si metemos a la cárcel a los violadoras, a los homicidas, y desafortunadamente creo que eso es un tema que, en lo particular, yo no participaré, invitaría a la ciudadanía a que no participara porque es hacerle el caldo gordo a una persona que no tiene y que no conoce el estado de derecho”, dijo el legislador local.

Manifestó que sería mejor que desde el gobierno federal se tomara otra estrategia, aunque apuntó que el de vacunación ha sido fallido hasta el momento, pues dijo que todavía no culmina una etapa de vacunación con adultos que tienen de 50 a 59 años de edad y ya se inicia una etapa de 40 a 49, y los que se quedaron con una sola dosis de Pfizer, pareciera que se les pondrá Astra Zéneca u otra, que son temas que debían preocupar a todos.

Consideró que en estos momentos los mexicanos no tendrían que estar preocupados por un tema si se mete a la cárcel o n o a un ex presidente, pues manifestó que si un ex mandatario cometió un delito no se requiere una consulta, sino la aplicación de la ley.

En cuanto al regreso a clases, el legislador dijo que se hicieron declaraciones que pueden generar suspicacia, pues manifestó que “yo no estoy de acuerdo, creo que con la tercera ola de contagio tenemos que cuidar mucho este tema en el estado,” para manifestar que en estos momentos, los principales vectores de contagio son los jóvenes, los niños y desafortunadamente mientras no tengamos la vacunación al cien por ciento, desde 49,49 50-59, desafortunadamente habrá un tema muy difícil y se tendrán los estragos de una movilidad que no se ha podido detener, por lo cual llamó a los duranguenses a salir lo menos posible, a cuidarse, porque estar en una actividad y pensar en regreso a clases, sería muy arriesgado ante tercera ola de contagios.