Contador: “Ojalá pueda atacar en Pirineos, pero me parece que será pronto”

Bergerac (Francia), 11 jul (EFE).- se mostró satisfecho de haber podido completar sin problemas la décima etapa del Tour de Francia, lo que contribuye a suturar las heridas que se produjo en la décima, al tiempo que dijo que considera prematuro estar preparado para atacar en los Pirineos.

“Ojalá que no haya que esperar a los Alpes, lo que significaría que me he recuperado, pero me están saliendo moratones por el cuerpo y puede que Pirineos sea pronto”, dijo el ciclista del Trek en la meta de Bergerac.

Contador sufrió dos caídas en la décima etapa y tiene varias heridas, aunque ninguna de ellas es grave.

La jornada de descanso de ayer, lunes, la etapa de hoy y la de mañana, que son llanas, puede contribuir a su recuperación.

“He podido hacer la etapa sin problemas. Me encuentro dolorido pero es algo normal después de las caídas. Mañana debería ir a mejor porque es lo normal en el tercer día”, señaló.

Contador definió de “tranquila” la etapa de hoy y aseguró que en la parte final se situó en la parte trasera del pelotón para no correr riesgos.

“Hemos pasado el día, estoy contento, me duele el cuerpo pero es normal. Ahora toca recuperar. A ver si mañana, con suerte, es como hoy y seguimos recuperando”, señaló. EFE