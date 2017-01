Continúa bloqueo de Pemex; ahora por ciudadanos

Luego de que un gran porcentaje de camioneros que se encontraban bloqueando la entrada de Pemex en esta ciudad desalojaran el lugar ante el compromiso que hicieron con el Gobierno del Estado, algunos decidieron permanecer en el lugar, sumándose también sociedad civil y diversos grupos inconformes, manifestando que no se moverán de ahí hasta que se dé marcha atrás al gasolinazo.

Sergio Díaz, integrante del movimiento, externó que “no solo nosotros estamos inconformes con el aumento de la gasolina, ni con el Presidente que tenemos, no importa que seamos pocos, no nos da miedo que venga el Ejército o la policía, porque ellos también son ciudadanos y al igual que a nosotros les va a afectar”.

“Los militares también reniegan de su gobierno, pero no pueden decir nada, conocen que la ciudadanía está defendiendo sus derechos, estamos seguros que no pueden actuar, el día de ayer teníamos la zozobra de que estaban cerca pero no pasó nada”, afirmó.

“En Guadalajara los presidentes municipales ya dieron para atrás a un pago que iba afectar a las familias, se debe seguir ese ejemplo, este movimiento puede derivar en muchas cosas”, agregó.

Se les informó que los diputados querían llegar a platicar con todos los que forman parte del movimiento, señalaron que no hay líderes, “si los legisladores locales quieren venir adelante, pero que vengan todos”.

En estos momentos el bloqueo está integrado por sociedad civil, el Magisterio Unido de Durango, alumnos de la Normal de Aguilera y otros grupos. Comentaron que no querían que la prensa se acercara, pero lo permitieron con la consigna de que se diga la verdad.