Continúa retiro de vehículos que no han realizado el refrendo 2017

Más de 300 placas “anteriores’’ han sido retiradas de los vehículos.

En base a instrucciones giradas por la Secretaría de Finanzas e inclusive a los acuerdos que la Subsecretaría de Movilidad y Transportes realizó con representantes de los sindicatos de Trabajadores del Volante, se mantiene el retiro de placas que no cuenten con su refrendo, “de las anteriores’’, como una forma de presión hacia los propietarios / concesionarios que no han regularizado la correspondiente papelería y que no haya hecho el refrendo correspondiente al 2017.

De acuerdo a los informes que al respecto fueron proporcionados en la Oficina de Comunicación Social de la dependencia, del día diez del mes de Noviembre a la fecha son 312 placas que han sido retiradas, por carecer de la vigencia.

Y de éste número, han acudido a hacer sus pagos respectivos y obtener el refrendo del presente año, el 55% de los sancionados.

En la oficina de Inspectores de la señalada dependencia se señaló además que las indicaciones son en el sentido de retirar las placas a vehículos que porten “las anteriores’’, y que se espera que en el presente mes, se intensifiquen los operativos, con el objetivo de que se reciba el año al cien por ciento de vehículos refrendados.

Ante esta situación, en el departamento de Transportes de la misma dependencia se espera que la afluencia de trámites se triplique en lo que resta del año, pues, aquellos que no han realizado sus trámites sea quizás por falta de economía, pero con la percepción anual (aguinaldo), se prevé que acudan a hacer sus trámites respectivos, y para ello se dispondrá del personal suficiente para la atención a la demanda que se requiera.

Se ratificó que los operativos se mantendrán en forma permanente en el transcurso del mes de Diciembre.

Igualmente se exhorta a propietarios de concesiones a realizar los trámites respectivos y no dejar hasta el último día y evitar de esta forma pérdida de tiempo o bien que sean sujetos a ser sancionados por las razones antes expuestas.