Continúan protocolos de salud en el municipio

La Dirección de Salud Pública Municipal continúa con la operación de filtros sanitarios en los principales accesos de la ciudad, así como en la Plaza de Armas y Plazuela Baca Ortiz, desde el inicio de la contingencia ya se han entregado más de 118 mil cubrebocas y 382 mil tomas de temperatura a fin de detectar posibles casos de Covid-19, indicó César Cardosa, director de la dependencia.

Puntualizó que personal de la Brigada Covid integrado por elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, Juzgado Cívico, Inspectores Municipales y la Secretaría del Ayuntamiento no ha bajado la guardia a fin de verificar el cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias ante el decreto en la entidad del semáforo rojo.

Además, el director informó que al corte del último mes se han realizado 5 mil 724 pláticas obligatorias a las personas que se detectaron sin cubrebocas dentro del primer cuadro de la ciudad, a fin generar conciencia sobre el uso correcto del mismo y ayudar en la disminución de los contagios.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a avanzar en el semáforo epidemiológico, con el cumplimiento de la sana distancia, el lavado constante de manos, el uso de alcohol en gel y no asistir a eventos o reuniones sociales para mitigar los contagios dentro de la entidad y así poder volver lo más pronto posible a un semáforo epidemiológico, que si no es verde al menos cambie a naranja para que así se puedan reabrir las negociaciones no esenciales y poder recuperar la economía en la ciudad.

