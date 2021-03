Contra policías 45 quejas en CEDH

*Tanto del orden municipal como estatal

Por: Andrei Maldonado

Son las instancias de Seguridad Pública, tanto del orden municipal como estatal, las que acumulan la mayoría de las denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer el titular del organismo Marco Antonio Güereca Díaz.

El ombudsman estatal indicó que en lo que va del presente año se han presentado 131 quejas, lo que representa una disminución del 22 por ciento en comparación al mismo periodo de 2020; de estas 45 han sido dirigidas en contra de alguna autoridad del orden público por diferentes motivos.

Destacó que quien más acumula quejas en su contra es la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) siendo 16 las protestas en contra del proceder de agentes de la Policía Preventiva y Vialidad; en segundo lugar se encuentran los agentes del Ministerio Público, con 15 denuncias.

En ese listado también se encuentran los agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID) miembros de la Fiscalía General del Estado, cuyo actuar derivó en 14 quejas; cabe destacar que en relación al bimestre del año pasado las denuncias en contra disminuyeron entre un 17 y un 15 por ciento.

Entre los motivos para que los ciudadanos denuncien actos en contra de los derechos humanos de parte de las autoridades se encuentran la detención arbitraria, el trato cruel, inhumano o degradante, faltar a la legalidad, entorpecer u obstruir la procuración de justicia y la retención ilegal.

Güereca Díaz reconoció que en gran parte las quejas han bajado por el tema de la pandemia, lo que en parte es positivo ya que contra instituciones educativas no se ha tenido ni un solo caso; “aunque no nos deja de preocupar el hecho de que por la pandemia los duranguenses no acudan a denunciar”, dijo.

En ese sentido el entrevistado detalló que se han emitido recomendaciones y se le da seguimiento a cada caso, por lo que invitó a la ciudadanía a ayudar a la CEDH para que denuncien cualquier acto que lleve a lastimar o desconocer los derechos humanos de los ciudadanos.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp