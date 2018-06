Contralor de Panamá denuncia que Parlamento expulsó a grupo de fiscalizadores

Panamá, 5 jun (EFE).- El Contralor de Panamá, Federico Hubmbert, denunció hoy que auditores de esta entidad que revisaban una de las polémicas nóminas de la Asamblea Nacional (Parlamento), fueron desalojados de las instalaciones del Órgano Legislativo y sus papeles y expedientes le fueron retirados.

Humbert dijo a los periodistas que previo a este desalojo había recibido una nota de la presidenta de la AN, Yanibel Ábrego, en la que solicitaba la devolución de todos los documentos referentes a la nómina de pago 080 de personal contratado por el Parlamento, que se encontraba bajo custodio de los fiscalizadores de la Contraloría.

Lamentablemente, según Humbert, antes de esperar una respuesta a dicha solicitud, “en un acto insólito, arbitrario y sin precedente, personal de seguridad de la AN irrumpió en las oficinas asignadas para la nuestras revisiones, solicitó a nuestro personal separarse de las instalaciones y procedieron a retirar los expedientes que estaban en proceso de revisión”.

Agregó que se apropiaron de los papeles de trabajo de los fiscalizadores y clausuraron las oficinas “para impedir el ingreso del personal nuevamente”.

“Es importante dejar constancia que dichas cajas (con los expedientes) eran pieza importante de nuestro trabajo, puesto que mostraban múltiples irregularidades en el manejo de dichas planillas” por los diputados para el pago de personal, apuntó el Contralor.

Entre las “suspicacias” halladas, según Humbert, está el nombramiento de 9 familiares que cobraron 117.835 dólares; el de otros 6 que devengaron 70,739 dólares; y el caso de una familia completa, esposo, esposa, los 3 hijos y las 2 cónyuges de esos hijos.

“De lo anterior, surge importantes dudas sobre la forma de selección que usan en la AN para contratar el personal con el que se está supuesto a trabajar y ese tipo de casos son muy comunes en todos los partidos políticos”, expresó Humbert.

Destacó que estas revisiones han llevado a que la Contraloría suspenda cientos de contrataciones dentro de las planillas de la Asamblea, desde enero del presente año a la fecha.

Detalló que a la fecha la Contraloría había dejado de refrendar o suspendido el pago a más de 3.200 funcionarios, para luego continuar con las revisiones faltantes.

También aclaró que en la nómina 080 “hay una cantidad de personas que están genuinamente trabajando, realizando sus funciones para la Asamblea, sin embargo, estos lastimosamente, aparentan ser la excepción”.

El Contralor dejó claro que recurrirá a “todos los argumentos jurídicos para lograr poder revisar y presentar a la ciudadanía y a las autoridades que correspondan, un informe pormenorizado de cómo se manejaron dichos fondos”.

“Señores y señoras, dice el viejo refrán que quien no la debe, no la teme; pues me sorprende entonces la insistencia de no permitir a la Nación -no a la Contraloría, a la Nación- conocer cómo se manejan los fondos, que son de todos los panameños”, remarcó.

Sin embargo, afirmó que esperará a que el Supremo panameño dé su fallo sobre el amparo de garantías presentado por la presidenta de la AN contra la auditoría a la nómina 080, para saber “si genuinamente podemos entrar o continuar el proceso de auditoría forense que habíamos solicitado”.

El diputado y secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, en declaraciones al canal local TVN calificó de “show mediático” el informe dado por el Contralor, y lo acusó de no ceñirse al debido proceso y de actuar sin apego a la Ley para suspender el pago de una planilla completa como la 080.

“Quién se cree, él no está por encima de la Ley, y creo que ya ha dado los pasos suficientes como para que se le denuncie penalmente por extralimitación de funciones y abuso de autoridad”, afirmó González, y aseguró que Humbert conocía de estas nóminas y las había refrendado buscando apoyo de los diputados para una eventual candidatura presidencial para los comicios de 2019, EFE