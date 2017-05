Contraloría citará a exfuncionarios a declarar

La Contraloría del municipio ya tiene a los primeros exfuncionarios que hará llamar para que declaren en torno a ciertas irregularidades, principalmente en el tema de los parquímetros.

Sin entrar a mayores detalles la dependencia dio a conocer que están por iniciar las primeras audiencias y los citatorios saldrán ya esta semana para comenzar con el procedimiento de responsabilidades administrativas con el tema de parquímetros y otros.

Mencionó que no es posible todavía dar datos más específicos debido a que la misma Ley de Protección de Datos prohíbe la situación, pero aseguró que se va muy adelantados en el inicio de procedimientos y que se está actuando con total autonomía al respecto de este tema.

Aunque hasta el momento no se tiene determinado el número de personas que serán citados al menos tres personas serían las que estarían siendo llamadas; no se puede precisar si serán funcionarios de primer nivel para evitar que se vayan abajo los procedimientos.

Pese al hermetismo la dependencia no descartó que también funcionarios de altos mandos sean llamados a declarar; en caso que los ex funcionarios no respondan al llamado perderán su derecho de audiencia y se llevará a otras instancias, pero para eso no hay plazo porque es mucho lo que se revisa.

Declaró que además de las irregularidades en la asignación del contrato para la renovación de más de mil 200 parquímetros de los cuales sólo se instalaron poco más de mil y por lo menos 200 están en mal estado, se revisarán temas relacionados al presupuesto y la designación de plazas en las dependencias.

Recordar que durante el proceso de entrega-recepción la Contraloría Municipal encontró diversas irregularidades cometidas por la pasada administración en todas las dependencias, por lo cual se decidió declarar ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado ilegal dicho proceso el 3 de noviembre.