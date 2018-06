Controlan estacionamiento en la IV Centenario los lavacarros

Señalan ciudadanos cobros por dejarlos estacionarse

Ciudadanos molestos interceptaron a elementos de seguridad vial para hacerles notar su molestia ya que aseguran que las personas que están en la mencionada plaza y que se dedican a lavar carros también controlan los lugares de estacionamiento, ya que tienen varios carros ocupando lugares y cobran por quitarse.

“Yo trabajo aquí en el tribunal, y es en verdad molesto que sí hay manera de encontrar estacionamiento, pero estas personas ocupan los lugares desde temprano, pero ya no se quitan y si se quitan ya tienen a alguien que va ocupar el lugar, pero a cambio tienes que dejar que te laven el carro y pagarles, entonces de qué se trata, este es estacionamiento público y no son una o dos personas, son muchas, ya hasta en esto hay mafia también”, dijo Armando Becerra, empleado en el Tribunal de Justicia.

“Incluso te preguntan si vas a dejar libre el lugar, y si es así te dicen deja que traigan uno de los carros para quedarnos con ese lugar. ¿Le parece justo?”, señalo una de las ciudadanas molestas al oficial de vialidad.

Y es que fueron 6 ciudadanos los que se mostraron molestos ante esta situación, pues se dirigieron ante un oficial de vialidad, a quien le externaron lo que pasaba, cosa que el oficial no desconoció, pues él mismo dijo saber de esta problemática, además de asegurar que ya se les había llamado la atención con anterioridad, cosa que no han respetado. Aseguraron los ciudadanos que no están en contra de que tengan su negocio de lavar los carros, que al contrario, es una medida buena ya que muchos de los que trabajan en esta zona por cuestiones de tiempo no pueden realizar esa labor, pero que ya aferrarse a los lugares de estacionamiento y predisponer a la población a que si no lavan tu carro no te puedes estacionar, es una mala medida e ilegal.

“Esperemos y se tomen cartas en el asunto, que el presidente o la Dirección de seguridad vial tomen en cuenta esta medida, ya que no es justo que se monopolicen hasta unos estacionamientos, si es de todos, no pueden hacer negocio con esto, ya que laven los carros y que te ayuden a estacionarte o a cuidar tu carro, está bien, es un servicio que ayuda y que de eso no tenemos ninguna queja, la queja y la molestia va en que se adueñen de los lugares y te cobren”, señaló Sonia López, empleada de gobierno.

Aseguraron que, en caso de no tener una respuesta por parte de las autoridades, ellos recaudarán firmas para que se quite a estas personas, e incluso presentarán esta queja por escrito y firmada ante los regidores en la próxima sesión de cabildo, para que se tenga una solución. Cabe mencionar que ninguna de las personas que se dedican a lavar los carros quiso hablar del tema.