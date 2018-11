Convoca Benítez Ojeda la unidad verdadera

Sostiene encuentro con priistas en Guadalupe Victoria

Priistas deben ponerse de acuerdo para conformar planilla

Al sostener un encuentro con la militancia priista más representativa de Guadalupe Victoria, el presidente estatal del PRI, maestro Luis Enrique Benítez Ojeda, convocó a la unidad verdadera y anteponer el interés partidista al interés personal, para construir el triunfo en la elección para la Presidencia Municipal el próximo año.

Acompañado del delegado del CEN, Lic. Roberto Padilla Márquez, así como de las dirigencias de organizaciones estatales y municipales, dejó claro la necesidad que existe de comenzar a trabajar desde ya, así como de ponerse de acuerdo para construir una propuesta de planilla de abajo hacia arriba en la que estén de acuerdo los priistas de Guadalupe Victoria.

“Yo sé que aquí hay priismo, que hay calidad, ganas, coraje y hambre de ganar, de recuperar y de hacer mejor las cosas”, dijo al reiterar que el PRI en el municipio de Guadalupe Victoria es un gran partido que puede ganar “si vamos unidos, con los mejores y con los que la gente quiera”.

Benítez Ojeda reconoció que el PRI viene de dos derrotas, “la primera en 2016 que nos dolió mucho cuando perdimos la gubernatura y ahora en 2018 que perdimos la Presidencia de la República, por lo que para el 2019, el desafío va a ser mayor”.

Explicó que lo que pasó en 2016 fue que entre los mismos priistas, algunos no estuvieron convencidos y no jalaron al 100 por ciento para haber ganado la gubernatura, y que el PRI se quedó a muy poquito del triunfo. Y lo que pasó en 2018 fue un fenómeno nacional de un cambio de régimen que se está experimentando y la gente no sabe lo que viene.

En este mismo encuentro, el delegado del CEN del PRI, Lic. Roberto Padilla Márquez, acompañado de Luis Enrique Benítez Ojeda y de Arturo Yáñez Cuéllar, tomó la protesta al nuevo dirigente municipal del Movimiento Territorial (MT), Profr. Luis Ignacio González Márquez, a quien también le extendieron su respectivo nombramiento.

Manuel Fernández Padilla, dirigente del Comité Municipal del PRI en Guadalupe Victoria, al dar la bienvenida, expresó que “solamente unidos podemos aspirar a ganar, de otra manera la veo complicada”.

“Unidos no nos ganan, nosotros mismos hemos entregado a veces el poder, en esta ocasión no lo hagamos, sea quien sea, pero que sea priista el que esté en el gobierno municipal, para que el municipio tenga un verdadero desarrollo”, expresó.

En este espacio de reflexión estuvo presente el diputado local Profr. Francisco Javier Ibarra Jáquez; así como el dirigente estatal del MT, Arturo Yáñez Cuéllar; Daniela Soto, dirigente estatal de la CNOP; José Ángel Mercado, dirigente de la Red de Jóvenes por México; Sugey Torres Rodríguez, dirigente del ONMPRI.

También acudieron la diputada local Sonia Catalina Mercado Gallegos, Secretaria de Organización del PRI; el dirigente de la Unidad Revolucionaria, Jaime Herrera Valenzuela, así como los dirigentes de la Fundación Colosio y del Instituto Reyes Heroles, José Luis Carranza y Jesús Cabrales, respectivamente.

Igualmente participaron los dirigentes y representantes de los sectores y organizaciones del municipio de Guadalupe Victoria, ex presidentes municipales; ex dirigentes de comités municipales del PRI, dirigentes de comité seccionales, entre otros invitados.