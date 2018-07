Convocatoria para directiva de abogados saldrá a tiempo

El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Martín Estrada, informó que la convocatoria para la nueva directiva saldrá en tiempo y forma como se dio a conocer en la última asamblea, solo queda por revisar si se cumplirán los estatutos por parte de los aspirantes que hasta el momento dijo que se tiene el conocimiento son 4 personas.

Aclaró que en pocos días estará esa convocatoria, y que los aspirantes deben estar conscientes de que necesitan cumplir los requisitos necesarios para poder representar a los abogados, entre los que se encuentra una mujer y 3 hombres. En ello destacó que no deben confrontarse ni estar divididos pues de lo que se trata es trabajar juntos.

Los primeros días de agosto debe estar lista la convocatoria, para realizar la votación en la última semana, indicó el presidente. Comentó de una reforma que se hizo a los estatutos para la ampliación del cargo de la directiva a 3 años, pero que finalmente se decidió en asamblea que siguiera en 2, por lo que se respetara.

Negó haber realizado declaraciones que no se encuentren sustentadas, en contra de uno de los aspirantes. Uno de los requisitos que dijo no se cumplen por alguno de los aspirantes es que no han asistido a las asambleas, lo que significa que no conoce al gremio, tampoco se aportan las cuotas correspondientes.

Aunque señaló que todos pertenecen al gremio de abogados, insistió que no son desconocidos pero no están presentes en las asambleas.

Uno de los aspirantes, Marcos Mendoza, ha mencionado en diversas ocasiones que cuenta con todos los requisitos necesarios para ser candidato a la dirigencia de la Barra de Abogados, y quien ha insistido en que sea de manera abierta.

Anteriormente había denunciado que se le estaba denostando, a lo que el actual dirigente calificó como cuestiones sin fundamento y que en su momento fueron aclaradas.