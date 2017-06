Convoy militar turco en Alepo para ofensiva contra kurdos, según activistas

Beirut, 21 jun (EFE).- Un convoy de soldados y vehículos turcos ha entrado en el norte de la provincia de Alepo (noroeste de Siria), dentro de los preparativos para lanzar una ofensiva contra las fuerzas kurdas en la zona, según activistas, lo que desmintió el responsable de una facción rebelde apoyada por Turquía.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que el convoy llegó a Alepo en las últimas 24 horas y se dirigió al sur de la población fronteriza de Azaz, bajo el control de grupos insurgentes sirios aliados de Turquía.

Esa zona es adyacente a áreas dominadas por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas.

El Observatorio destacó que hay preparativos en esa región para el inicio de operaciones militares de los opositores sirios y las fuerzas turcas contra las FSD en el norte y el oeste de Alepo.

Sin embargo, el comandante de la Brigada rebelde Sultán Murad, coronel Ahmad Ozman, cuyo grupo está apoyado por Turquía, negó en declaraciones telefónicas a Efe que haya preparativos de una ofensiva sobre el terreno y que hayan llegado refuerzos turcos.

“Hasta ahora, no hay nada oficial, no ha pasado nada sobre el terreno. Lo he leído en medios de comunicación, pero por el momento no hay nada”, zanjó Ozman.

En las últimas semanas, ha aumentado la tensión entre las FSD y los rebeldes sirios respaldados por las fuerzas turcas en la provincia.

El pasado día 14, un total de 36 combatientes de facciones rebeldes e islámicas, apoyadas por Turquía, fallecieron en una emboscada tendida por las FSD cerca de las localidades de Deir Saman y Dara Aza, en el oeste de Alepo.

Ozmán explicó ayer a Efe que había tensión en la zona entre ambas partes, después de que, según su versión, “los kurdos arrojaran proyectiles de mortero contra áreas con presencia de civiles y revolucionarios”.

Ozmán indicó que el lunes hubo combates entre las FSD y los rebeldes en las inmediaciones de Marea y en el frente de Kalyibrín y Kafr Kalbin, en Alepo, tras el disparo de proyectiles por parte de sus oponentes.

Turquía considera a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG, en sus siglas en kurdo) -componente principal de las FSD- como una organización terrorista por sus vínculos con la guerrilla Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). EFE