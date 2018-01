Copa Durango premia a sus monarcas del Torneo del Pavo.

South Side y Ex Halconcitas UJED alzan la corona en sus respectivas ramas.

Con gran éxito se llevó a cabo la tercera edición del Torneo del Pavo que forma parte de la liga de Baloncesto Copa Durango, misma que preside David Pulgarin, y se jugó en las ramas femenil (libre) y varonil (Segunda fuerza). En la rama femenil la corona fue para las Ex Halconcitas de la UJED, mientras que en varonil fue el South Side el ganador.

La convocatoria de este certamen tuvo una gran respuesta, ya que contó con una gran participaron de equipos como el CETIS 148, Obez, Ex Fader, Ex A Tec y Ex Halconcitas. En la rama varonil se inscribieron los equipos Really Audio, Negritos, Titanes, Fletes Durango, Mechones, South Side, Piratas, Delta 9, Relámpagos, Masisa, Boys 40 y el Heat.

En la rama Femenil, Las Abogadas de Ex Fader se enfrentaron a las Ex Halconcitas quienes dieron cuenta de las litigantes por un contundente marcador de 77 – 38, siendo la mejor encestadora la Ex seleccionada Nacional Valeria Tejada con 16 unidades, con ello lograron su pase a la gran final, en donde enfrentarían a su similar de Ex A Tec, quienes dieron la sorpresa al derrotar al equipo de Obez en la semifinal por marcador de 35 – 26, la mejor anotadora de las Ex Burritas blancas fue Alison Valenzuela con 14 puntos seguida de su compañera Jimena Gutierrez con 10 unidades. Ya en el partido por el campeonato las de Ex de la UJED dieron muestra de su calidad al imponerse a las Tecnologicas por marcador de 70 – 46, partido en el que desde un inicio dominaron sobre todo en la pintura, ahí consiguieron por lo menos 20 puntos anotados por Flor Gómez y 14 unidades de su hermana Jackie Gomez, de esa manera culminó la competencia en la rama femenil.

En la rama Varonil los muchachos de Delta 9, sorprendieron a propios y extraños al colarse a la semifinal de manera contundente, en esta instancia enfrentaron a la experimentada quinteta de Piratas, quienes se repusieron en el partido a una desventaja de 10 puntos para ganarse el pase a la gran final por marcador de 40 – 35 puntos, en donde por los Piratas el mejor encestador fue Gerardo Cortez con 12 unidades y por los debutantes de Delta 9 quien levantó la mano fue Agustín Valdez con 16 unidades en su cuenta personal,.

En la otra llave semifinal se enfrentaron las escuadras de Boys 40 y South Side, en donde la ausencia del juego defensivo permitió un score alto de 61 – 53 puntos, mismo que favoreció a los del “Lado Sur” dejando en el camino a los “muchachos 40”, fue un encuentro de ida y vuelta, en donde los encestes mantuvieron a familiares y amigos al borde de la butaca hasta los últimos minutos del encuentro, momento en el que los uniformados de gris se separaron para llegar así a la Gran Final.

En un ambiente de camaradería y espíritu deportivo las escuadras de South Side y Piratas llegaron a un acuerdo para definir al ganador, pues algunos de los jugadores de la escuadra de los Piratas tenían que salir fuera de la ciudad Capital debido a los compromisos propios de las fiestas decembrinas, por lo que el equipo de South Side se llevó el título de Campeón de la edición 2017 del Torneo del Pavo.