Coquard golpea dos veces: etapa y liderato

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El francés Bryan Coquard (Vital Concept) recuperó el liderato de los Cuatro Días de Dunkerque al imponerse al esprint en la cuarta etapa, disputada entre Dainville y Mont-Saint-Éloi, de 172,7 kilómetros.

Coquard, de 26 años, se mostró superior a sus rivales en una recta de llegada con ligera pendiente en Mont Saint Eloi, donde se impuso con un tiempo de 4h.08.46 por delante del belga Jasper De Buyst (Lotto Fixx All) y del holandés Wouter Wippert (Roompot).

El español Mikel Aristi (Euskadi-Murias) se metió en la pelea y finalizó séptimo.

Duval (Ag2r), Rickaert (SVB) y (Aqua Blue) protagonizaron la fuga de la jornada y aguantaron hasta 10 kilómetros de meta. Una vez anulada la escapada, Julien Antomarchi (Roubaix-Lille) trató de sorprender en solitario, pero el Lotto de Greipel no le permitió cumplir su sueño.

En la última recta no hubo mucha discusión, pues Coquard, ganador este año de una etapa del Tour de Omán, fue más rápido que nadie.

Este sábado se disputará la quinta etapa, entre Wormhout y Cassel, de 178,7 kilómetros.

- Clasificación de la etapa: .1. Bryan Coquard (FRA/Vital Concept) 4h.08.46 .2. Jasper De Buyst (BE/Lotto Fixx All) m.t .3. Wouter Wippert (HOL/Roompot) m.t - Clasificación general: .1. Bryan Coquard (FRA/Vital Concept) 16h.33.36 .2. Timothy Dupont (BEL/Wanty) a 10 .3. Marc Sarreau (FRA/Groupama) a 12. EFE