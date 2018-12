Corbyn dice que el voto de la moción “no cambia nada” la vida de las personas

Londres, 12 dic (EFE).- El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, manifestó hoy que el resultado de la votación a la moción de confianza a la primera ministra, Theresa May, “no cambia nada” la vida de la gente.

La “premier” recibió hoy el apoyo de 200 de los 317 diputados “tories” de la Cámara de los Comunes en una moción de confianza interna por la cual habría sido destituida de su cargo de no alcanzar la mayoría simple de los votos.

Para Corbyn, que May haya salvado este proceso no cambia la difícil situación en la que se encuentra, después de que el pasado lunes cancelara la votación en la Cámara de los Comunes a su acuerdo del “brexit” por no contar con los apoyos suficientes en Westminster.

“La primera ministra ha perdido la mayoría en el Parlamento, su Gobierno está sumido en el caos y es incapaz de conseguir un ‘brexit’ que funcione para el país y ponga los empleos y la economía en primer lugar”, subrayó el político tras conocer el resultado de la moción.

Corbyn criticó que la mandataria conservadora esté “evitando que el Parlamento” se pronuncie sobre su acuerdo, y afirmó que “está claro que no ha sido capaz de negociar los cambios necesarios con Europa”.

El líder opositor instó a May a traer el pacto a la Cámara la semana que viene y así “recuperar el control”, al tiempo que insistió en que el Partido Laborista está “preparado” para gobernar en el Reino Unido y proveer un “brexit” que proteja “los estándares de vida de las personas y los derechos de los trabajadores”. EFE