Correa dice exministro prófugo es parte de una campaña para dañar al Gobierno

“Capaya (nombre con el que se alude al exministro) se reunió el miércoles, 11 de enero en Miami con los Isaías. Fue en la mansión de Roberto Isaías Dassum”, dijo Correa en Twitter, en referencia a los hermanos William y Roberto Isaías, exbanqueros buscados por la justicia nacional y prófugos en Estados Unidos.

El gobernante acusa a los hermanos de tratar de politizar sonados casos que se investigan, como el de supuestos sobornos de Odebrecht a funcionarios y de una presunta red de corrupción en Petroecuador, con el fin de afectar a su Gobierno.

En sus mensajes en Twitter el mandatario señaló que los implicados en esta supuesta campaña están “desesperados por las futuras elecciones” y actúan “con la complicidad de periodistas faltos de ética”.

Agregó que también participa en estas acciones el candidato opositor a la vicepresidencia por el movimiento CREO, Andrés Páez quien hoy negó cualquier implicación en estos hechos en declaraciones recogidas por la televisión Ecuavisa.

Según correa, los periodistas a los que alude no mencionan en sus trabajos a Charlie Pareja, al que califica de “jefe de la mafia” y empleado de los Isaías y quien, según el gobernante, es un “pez gordo” en el caso de corrupción en la estatal petrolera Petroecuador, por el que están investigadas más de ochenta personas.

Correa dijo también que “Capaya” aparece ahora como el “acusador”, que “teme” por su vida e indicó que se lo presenta como “denunciante” y “perseguido” para que EEUU le dé asilo político.

El mandatario aludió también a unos contenidos en vídeo que circulan en las redes sociales y en los que aparece el exministro sometiéndose, aparentemente, a una prueba de detector de mentiras.

“Sale ridículamente con un polígrafo. Debería salir con un psiquiatra!”, aseveró el Presidente, quien recuerda que Pareja Yannuzzelli enfrenta procesos judiciales en el caso Petroecuador “por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, direccionamiento de contratos, y peculado” (malversación).

El mandatario califica estos contenidos como “la desvergüenza de un delincuente prófugo, ahora también empleado de los Isaías”.

En la misma serie de mensajes, Correa incluye una carta que, según afirma, le escribió Pareja para pedirle “clemencia” para él y para su familia y en la que reconoce que cometió un error, “pero no por falta de moral o traición”.

Pareja niega que haya huido de Ecuador y defiende el proyecto de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, núcleo de la trama de corrupción que se investiga.

“¿Recibiste dinero o no? Si lo hiciste, ¿cómo puedes sostener que no fue por falta de moral o traición? Nos has clavado un puñal a todos y arruinaste tu vida y, Dios no quiera, la de tu familia”, le responde Correa.

El gobernante recomienda a Pareja que regrese a Ecuador “para dar la cara y denunciar a todos los involucrados” y le indica que si colabora con la Fiscalía “las penas pueden ser menores”.

“Realmente todavía no puedo creer lo que ha pasado. Dios te ayude”, dice el mandatario.

En otro correo revelado por el presidente ecuatoriano, el exministro reconoce “que se actuó mal”, pero agrega “que jamás hubo sobreprecio ni se dio contratos a cambio de dinero”.

A ese mensaje, en el que Pareja se lamenta de que él y su familia sufren “una persecución jamás vista” y defiende la inocencia de su hijo, buscado por la Interpol, el jefe del Estado responde que “ha recibido centenas de miles de dólares”, por lo que no cree que sea inocente.

El gobernante le dice a Pareja que todo lo ocurrido es culpa suya y que él no puede controlar que “probablemente se esté involucrando a gente inocente”.

“Nos has hecho quedar como corruptos a todos. Lo único que puedes hacer es regresar y decir la verdad. Entonces te creeré”, argumenta el mandatario. EFE