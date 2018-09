Correa: “El equipo volvió a ser el Atlético que todos queremos”

Madrid, 25 sep (EFE).- El argentino Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, destacó este martes que su equipo “volvió a ser” el que “todos” quieren en el triunfo por 3-0 sobre el Huesca, en el que cumplió cien partidos de la Liga con la camiseta rojiblanca y en el que participó en dos de los tres tantos de su conjunto.

“Hoy me voy feliz, porque cumplo cien partidos de Liga defendiendo esta camiseta y después también porque el equipo volvió a ser el Atlético que todos queremos, así que esperamos seguir por esta línea”, valoró en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

“Trato de estar preparado para donde me necesite el entrenador y el equipo. Siempre me voy tranquilo a casa porque me dejo todo. Sé que puedo jugar bien o mal, pero me dejo todo para ayudar al compañero”, continuó Correa, que resaltó el “gran esfuerzo” hecho por su conjunto en la victoria de este martes frente al Huesca.

El sábado aguarda el derbi contra el Real Madrid. “Va a ser muy intenso y seguramente se va a definir por detalles. Esperamos estar atentos y tratar de traer la victoria a casa que es lo que vamos a salir a buscar”, declaró el delantero, que apuntó: “Ellos tienen un gran equipo, nosotros tenemos el nuestro y trabajamos para mejorar cada día y ser cada vez más fuertes como equipo”. EFE