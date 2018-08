Correa ridiculiza su expulsión de MANA, “un movimiento sin afiliados”

Quito, 8 ago (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa ridiculizó hoy su expulsión simbólica del Movimiento Acuerdo Nacional (MANA), aunque sus seguidores anunciaron que mañana se presentarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para registrarlo como partido.

“Soy tan importante que me ‘expulsan’ de un movimiento que todavía no tiene afiliados”, dijo escuetamente Correa en su cuenta de Twitter poco después de saber que el MANA le había declarado persona non grata y que no le aceptaba en sus filas, ni a él ni una serie de jerarcas que estuvieron en sus gobiernos.

En una escenificada rueda de prensa, el fundador del movimiento, Víctor Hugo Erazo, reconoció que han estado “en conversaciones con grupos de activistas” de la que era la Revolución Ciudadana, el proyecto ideológico con el que Correa llegó al poder en 2007 y gobernó hasta 2017.

“Pero no podemos permitir que Correa que con sus ínfulas de autócrata se quiera adueñar de un movimiento político como se adueñó 10 años de todo el Estado ecuatoriano y de los poderes”, matizó al asegurar que la decisión tomada es de “la verdadera directiva y fundadores de MANA”, aún no registrado en el CNE.

Frente a ellos, Juan Pablo Arévalo, que se identifica como director y representante legal de MANA, aseguró que mañana, jueves, acudirá al CNE a presentar las firmas recolectadas en los últimos meses para registrarlo.

“Porque nos mantenemos firmes en todo este proceso. Mañana realizaremos la entrega de firmas del Movimiento MANA a las 10.00 en el CNE”, escribió el militante en su cuenta de Twitter.

MANA se perfilaba en los últimos meses como posible refugio político para los correístas, después de que estos abandonaran el movimiento Alianza País por discrepancias ideológicas con el actual presidente Lenín Moreno y que el CNE pusiera obstáculos a su inscripción como agrupación política.

Los entornos políticos no saben asegurar con certeza que el MANA de Erazo sea el mismo de Arévalo, después de que este último dijera hoy que nada tienen que ver.

“En el 2008 se crea MANA y con una resolución del CNE, en 2012, (..) se suspende. En ese momento entiendo que el señor Erazo era militante. Ahora que MANA se volvió a abrir, (..) en el colectivo que se reunió para abrir este movimiento político ya no tienen nada que ver los fundadores anteriores”, afirmó a la emisora Ecuador Inmediato, identificada con el correísmo.

Y adelantó que van a entregar “medio millón de firmas en el CNE para empezar el proceso de aprobación del movimiento”. EFE