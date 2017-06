Corrupción, el principal enemigo de México: AMLO

Necesario combatirla de raíz, señala en visita a Durango.

Durante su visita a Durango el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, señaló que la corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo del país, por lo que una de sus prioridades en caso de ganar la Presidencia de la República en 2018 será combatirla de raíz.

Indicó que los actos de corrupción emanados desde el gobierno son el principal flagelo de la nación ya que frenan el crecimiento del país y el desarrollo de sus habitantes, los cuales deben pagar las consecuencias ya que año tras año los funcionarios se roban el dinero del erario sin recibir castigo por ello; “necesitamos castigar a quien traicione a la Patria de esa manera y que devuelva lo robado”.

Añadió que ejemplo de ello es el caso de Pemex, donde a pesar de los grandes dividendos que dejó por décadas la producción de petróleo el dinero fue a parar a las manos de unos pocos y hoy la oligarquía en el poder tiene derrumbada a la paraestatal; “México ya no produce petróleo, ya no hay refinerías, debemos importar gasolinas y usar combustibles a altos costos por sus robos y malos manejos”.

El dos veces candidato a la presidencia manifestó que otro crimen contra los mexicanos se perpetra en el reparto del presupuesto, ya que nada más para este año se tienen contemplados más de 5 billones de pesos los cuales, si fueran repartidos equitativamente entre las 26 millones de familias que existen en México, alcanzaría para darles mensualmente un bono de 13 mil pesos a cada una.

López Obrador fue enfático en recordar los tres ejes que integran la ideología de Morena, no robar, no mentir y no traicionar, los cuales regirán una vez que se consiga el triunfo en los comicios del año próximo; “no podemos permitir que unos cuantos le roben la tranquilidad a millones de familias. Si acabamos con la corrupción habrá paz, armonía, desarrollo y progreso para todos”, expresó.

Reiteró que Morena hace un llamado a todos los ciudadanos que deseen integrarse a su proyecto de cambio, independientemente si pertenecen a otro partido, y aseveró que se debe estar preparado para evitar que exista un nuevo fraude orquestado por el PAN y el PRI; “tenemos que generar un nuevo movimiento de cambio, pacífico, por la vía electoral, para tener mejores oportunidades”, dijo.