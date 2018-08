Corte constitucional aplaza a miércoles decisión sobre recursos electorales

Bamako, 6 ago (EFE).- La Corte Constitucional de Mali se dio hoy un nuevo plazo, hasta el miércoles próximo, para pronunciarse sobre los numerosos recursos presentados contra los resultados de la primera vuelta de los comicios presidenciales del pasado 29 de julio.

Esa primera vuelta dio como claro vencedor al presidente saliente, Ibrahim Bubacar Keita (conocido como IBK), con el 41 % de los votos, seguido por Sumaila Cissé, con el 17 %, con lo que ambos deberán en teoría ir a la segunda vuelta el próximo domingo 12.

Sin embargo, tanto Cissé como los siguientes candidatos más votados han presentado numerosos recursos por irregularidades, supuestamente tendentes en todos los casos a “inflar” los resultados en favor de IBK.

Cissé anunció el pasado viernes que “no aceptaba” los resultados de la primera vuelta por no ser “ni sinceros ni creíbles”, pero no dijo con claridad si se presentaría o no a la segunda.

Por su parte, los siguientes candidatos en número de votos han interpuesto también numerosos recursos, sin por ello anunciar que apoyan a Cissé, por lo que todas las opciones están abiertas, incluidos la anulación de la votación del 29 de julio o el retraso a una fecha ulterior de la segunda vuelta.

Si la Corte Constitucional validara finalmente los resultados y también la cita electoral del próximo domingo, Cissé puede presentarse o no, y en este último caso la elección se haría entre IBK y el tercer candidato más votado, el empresario Aliou Diallo. EFE