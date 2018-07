Corte salvadoreña rechaza recusación contra juez en causa expresidente Saca

San Salvador, 9 jul (EFE).- Una corte colegiada de El Salvador rechazó una solicitud de recusación contra uno de los jueces de sentencia que conoce el proceso penal contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y otras 6 personas por delitos de corrupción, informó hoy uno de los defensores.

“La Cámara Segunda de lo Penal desechó una recusación que uno de los colegas defensores había hecho contra uno de los jueces”, dijo el abogado Lisandro Quintanilla a periodistas durante una audiencia especial de presentación de pruebas.

El Tribunal Segundo de Sentencia de la capital salvadoreña, que lleva el proceso contra Saca, aplazó el pasado 4 de julio dicha audiencia por la recusación presentada por los defensores de César Funes, exsecretario de la Juventud y procesado en este caso.

El letrado añadió que durante esta diligencia pidieron a los juzgadores que admitan un estudio realizado a la “pericia financiera” realizada por la Fiscalía durante la etapa de instrucción y que señala que “fue realizada defectuosamente”.

“Las conclusiones a las que llegaron los peritos no son determinantes, no son conclusiones que satisfagan” y “ese informe no es útil para probar los hechos”, sostuvo el abogado defensor.

David Ramírez, fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero de la Fiscalía, señaló a la prensa que solicitaron la inclusión de un nuevo testigo con “régimen de protección” para “fortalecer” las acusaciones.

Sostuvo que la declaración de este testigo “será importante para determinar la modalidad” en la que las sociedades de Saca fueron utilizadas para lavar parte de los más de 300 millones de dólares supuestamente malversados.

El 16 de mayo pasado, el juez cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, decidió enviar a juicio a Saca por los cargos de peculado y lavado de dinero y, además, mantuvo las medidas de prisión preventiva y embargo de bienes.

Saca se convirtió en el segundo expresidente de la historia reciente del país en ser enviado a juicio por delitos de corrupción, anteriormente Francisco Flores (1999-2004), fallecido en enero de 2016, llegó a esa etapa del proceso por el supuesto desvío y apropiación de 15 millones de dólares donados por Taiwán.

Además de Saca y César Funes, afrontarán el juicio los exsecretarios Privado y de Comunicaciones Elmer Charlaix y Julio Rank, respectivamente, a los que se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera.

La Fiscalía sostiene que Saca y los demás implicados operaban una estructura en el interior de la Presidencia que movió más de 300 millones de dólares a 14 cuentas personales, de las que posteriormente retiraron al menos 116 millones de dólares “en efectivo”.

Las acusaciones penales contra Flores, Saca y el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) suman más de 667 millones de dólares fondos estatales supuestamente malversados. EFE