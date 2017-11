Corte Suprema de Colombia investiga a senador por presunto abuso de menores

Bogotá, 28 nov (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una investigación preliminar contra el senador Álvaro Ashton por presunto abuso de menores de edad en un hotel de la ciudad de Barranquilla, informaron hoy medios locales.

El caso se refiere a unas interceptaciones telefónicas realizadas el 15 de agosto de 2014 y difundidas este martes por varios medios colombianos en las cuales al parecer Ashton habla con un empleado del hotel El Prado, identificado como Jesús Gregorio Madero Ensina, sobre el ingreso de varias menores de edad.

“Ellas llegaron así, se dio cuenta recepción, seguridad, todo el mundo, que es menor de edad y no se puede. ¿Entonces, qué quiere que yo haga?”, asegura el empleado en las grabaciones.

Posteriormente, Madero agrega: “¿Usted quiere que se les busque por otro lado o usted busca o qué?”.

Por su parte, Ashton le indica al empleado: “Ah no, no importa, no se preocupe, no la registre”.

Tras conocer el audio, entregado por el magistrado auxiliar Ilich Felipe Corredor y la profesional especializada Lilibeth Alsina Bustos al magistrado titular de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Fernández Carlier, se decidió abrir la investigación.

Al respecto, el gerente del complejo hotelero, Rodrigo Spiniak, manifestó que Madero Ensina no trabaja en el establecimiento desde que comenzó su administración.

La Corte Suprema tiene abierta otra investigación contra Ashton, del Partido Liberal, por el presunto pago de sobornos que involucra a expresidentes de ese alto tribunal.

Asimismo, la Fiscalía de Colombia le pidió a la Corte investigar a Ashton y a otros siete congresistas, entre ellos cuatro oficialistas, por supuestamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en un contrato de estabilidad jurídica en 2012 y en una adición de otro.

Los senadores son Armando Benedetti, Musa Besaile, Sandra Villadiego y Bernardo Miguel Elías Vidal, del oficialista Partido de la U, así como Martín Morales, quien fue suspendido de esa agrupación.

Además, son investigados Antonio Guerra de la Espriella, del partido Cambio Radical, y el representante a la Cámara Alfredo Cuello, del Partido Conservador. EFE