Costa del Este se verá con el Tauro F.C. en la final del Apertura panameño

Panamá, 24 nov (EFE).- El Costa del Este -con sufrimiento incluido- se clasificó hoy sábado a la final del torneo Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), a pesar de caer 1-2 frente al San Francisco en el choque d vuelta de su llave semifinal.

El Costa del Este se medirá en la final al Tauro F.C., próximo sábado 1 de diciembre, en el estadio Rommel Fernandez, en la capital panameña.

El partido fue de un solo lado. A pesar de ser la visita los dirigidos por el colombiano Sergio “Checho” Angulo fueron dominantes ante un Costa del Este que se recostó a su marco esperando al rival, confiado en la ventaja del 3-1 en el global.

Al minuto 11 fue el primer campanazo del San Francisco con un remate desviado de Edson Samms.

Cuatro minutos después, Jhamal Rodríguez se sacó a dos defensores para sacar un zapatazo, que desvió el arquero Eliécer Powell al tiro de esquina.

De ese tiro de esquina el defensor del San Francisco Giovani Ramos volvió a encender las alarmas del Costa del Este con un golpe de cabeza, pero el mismo sale desviado.

El minuto 22 Martín Gómez se escapó por el lateral izquierdo, sacó centro que se paseó por el área chica de Costa del Este.

Siete minutos después, Rodríguez estrelló el balón en el larguero, vuelve a salvarse Costa del Este.

No fue hasta el minuto 47 del primer tramo que dio frutos la presión de los “monjes”, cuando Earving Zorrilla -en una jugada personal- pisó área, sacó remate y venció a Powell para poner el 0-1 en las tablas y acercar al San Francisco 2-3 en el global.

Seguido del tanto, el árbitro pitó el final del primer tiempo.

La segunda mitad fue igual, Costa del Este cerrado en su campo y San Francisco ilusionado de anotar dos goles mas que lo regresara una final.

Pero a los 54 minutos, iba a apareció el goleador del Costa del Este, Ernesto Sinclair, para marcar el 1-1 y ponerle cuesta arriba la labor al San Francisco, que tenía que anotar dos goles para empatar el global que estaba 2-4.

Sinclair fue el goleador de la llave semifinal al marcar cuatro tantos.

Convencido de que se podía, el San Francisco apretó el acelerador, y al 64 centro de Jhamal Rodríguez conectó con Guido Rose para vencer a Powell, y poner el 1-2 y el global 4-3.

La presión del San Francisco no bajó, teniendo más de cuatro jugadas claras para empatar el marcador global, pero la defensa del Costa del Este, el elenco menos goleado en este semestre y que contó con algo de suerte, conjuraba el peligro.

La otra más clara del San Francisco llegó el minuto 83, cuando un remate de Samms es despejado en la línea por Alcides de los Ríos.

Con los 90 minutos cumplidos y cuatro de alargue el duelo terminó 1-2 (4-3 en el global) enviando a Costa del Este a la final del Apertura 2018 de la LPF.

Con el pase en la mano, el técnico venezolano del Costa del Este, Ángel Sánchez reconoció la garra y el sufrimiento de su equipo.

“Supimos sufrir, pero estamos en la final y eso es la recompensa al trabajo de este grupo de muchachos”, indicó el estratega del Costa del Este.

El colombiano Sergio “Checho” Angulo, timonel del San Francisco, con lágrimas en los ojos, indicó que no regresaría a Panamá a trabajar la próxima temporada, por cuestiones familiares.

“Tengo con el club hasta diciembre, pero no vuelvo. Es por cuestiones familiares, yo prometí que el fútbol no me alejaría de mi familia, tengo años con mi esposa y ella no puede venir a Panamá por causas personales, por eso hoy me despido”, señaló Angulo. EFE