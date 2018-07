Costa Rica asiste a diez niños y cuatro adultos varados en Colombia

San José, 31 jul (EFE).- El Gobierno de Costa Rica informó hoy que brinda asistencia a un grupo de baile integrado por diez niños acompañados de cuatro adultos, quienes se encuentran varados en Colombia tras participar en un festival internacional en la ciudad de Cali.

Se trata del Grupo Folklórico de Puerto Jiménez, que participó en el Festival Internacional de Bailes Tradicionales la semana anterior en Cali y que no pudo regresar a Costa Rica debido a que la aerolínea no le permitió abordar el avión con destino a Panamá, pues no contaban con un boleto entre Panamá y Costa Rica, explicó la Cancillería costarricense en un comunicado.

“Al llegar al aeropuerto los encargados de la compañía les negaron el abordaje porque no tenían otro boleto en el sentido Ciudad de Panamá-San José. El grupo, que hizo importantes esfuerzos económicos para representar al país en la actividad, tenía planeado viajar de Ciudad de Panamá a Paso Canoas (frontera con Costa Rica) en un autobús”, detalló la Cancillería.

Desde la frontera, el grupo de baile tenía previsto tomar otro autobús que los trasladara hasta San José.

El caso fue comunicado al cónsul general de Costa Rica en Colombia, Roberto Céspedes, quien activó los protocolos de asistencia en coordinación con la vicepresidenta y canciller, Epsy Campbell.

“Los niños están en un polideportivo que funciona como albergue en el municipio de Andalucía, cerca de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca (suroeste). Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que regresen pronto a Costa Rica”, dijo Céspedes en el comunicado.

La Cancillería aseguró que mantiene una estrecha comunicación con diversas autoridades para garantizar que los niños se encuentren en las mejores condiciones. EFE