Costa Rica no reconoce resultados electorales en Venezuela

San José, 21 may (EFE).- El Gobierno de Costa Rica informó hoy de que no reconoce los resultados de las elecciones celebradas el domingo en Venezuela, pues considera que el proceso no cumplió con estándares internacionales.

“Costa Rica no reconoce la legitimidad del proceso electoral realizado este domingo 20 de mayo en la República Bolivariana de Venezuela. Este proceso cuenta con falencias desde su génesis y no cumplió con los estándares internacionales de un proceso electoral pluralista, libre, democrático y transparente”, indica un comunicado de la Cancillería costarricense.

El Gobierno del país centroamericano expresó su “profunda preocupación de que la jornada electoral no haya contado con la participación de todos los actores políticos, ni de observadores internacionales independientes, lo cual debilita la democracia”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ganó los comicios al obtener 5.823.728 votos con una participación de 8,6 millones de los más de 20 millones que estaban llamados a las urnas, lo que se traduce en uno de los porcentajes de participación más bajos de la historia venezolana.

El gobierno costarricense concluyó que “reconoce el valor del diálogo para el restablecimiento de los elementos esenciales para que el pueblo venezolano cuente con una democracia representativa”. EFE