Costa Rica repudia “arbitraria” detención del jefe del Parlamento venezolano

San José, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó hoy su “repudio y más enérgica condena a la detención arbitraria” del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, quien fue liberado minutos después.



“De la manera más vehemente, repudiamos este atropello contra la institucionalidad democrática del hermano pueblo de Venezuela, y expresamos nuestra firme solidaridad con los líderes legítimamente electos de su Asamblea Nacional”, indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.



El Gobierno costarricense aseguró que “estas deleznables actuaciones del régimen, confirman la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en ese país y ante lo cual, la comunidad internacional debe responder con firmeza y determinación”.



Un grupo de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) interceptó hoy el vehículo en el que el presidente de la Cámara se dirigía a un cabildo abierto en el estado Vargas, cercano a Caracas, y fue liberado minutos después según el mismo diputado informó.



Guaidó pidió el viernes apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del Gobierno en Venezuela en vista de la ilegitimidad que achaca la Cámara y buena parte de la comunidad internacional al jefe del Estado, Nicolás Maduro.



El ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó hoy de la destitución de los agentes de inteligencia que participaron en la detención de Guaidó, en un procedimiento que calificó como “irregular”.



Rodríguez denunció que este procedimiento fue hecho por “funcionarios que se prestaron para que se instalara este ‘show'” y acusó a la oposición de estar ligada a “‘shows’ mediáticos y falsos positivos”.



El Gobierno de Costa Rica reiteró hoy en su comunicado que “no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro” y reafirmó la necesidad de “la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias de un proceso libre, justo, transparente, democrático y legítimo, como merece el pueblo venezolano”.



Maduro juró el jueves su segundo mandato de seis años luego de haber obtenido la reelección en mayo pasado, en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición.



La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no reconocen como legítima la administración de Maduro.EFE



