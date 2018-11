Courtois: “Hay que tener suerte en el fútbol”

Madrid, 3 nov (EFE).- El belga Thibaut Courtois habló en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras la victoria frente al Valladolid (2-0) y aseguró que “hay que tener suerte en el fútbol” en referencia al tanto de Vinicius Junior que tocó en un rival.

“Es lo que dijo Lopetegui que el fútbol nos va a devolver a veces la suerte. Hay que tener suerte en el fútbol. El fútbol es mucho de confianza, de cabeza, y a veces esta se va con los malos resultados. Hay que seguir trabajando, mejorando y ver en los vídeos en lo que fallamos para mejorar”, dijo Courtois.

“Veo en Vinicius un chico que quiere trabajar y que tiene ilusión por estar en el Real Madrid. Tiene mucho talento. Si fuese él no leería mucho la prensa, cada uno puede autocriticarse y saber qué ha ido bien y que ha ido mal”, declaró sobre la ilusión que genera Vinicius.

Un Courtois que con Julen Lopetegui era suplente en Liga de Campeones en favor del costarricense Keylor Navas, una situación que no sabe si se va a mantener con el argentino Santiago Solari en el banquillo.

“No sé nada. Como cada partido yo entreno bien durante la semana para demostrar al entrenador que estoy preparado para jugar. Ahora la decisión es de Solari. Si juega Keylor yo estaré apoyando como siempre”, dijo.

“En el Chelsea con Peter Cech también cambiamos durante la temporada, aunque no era de forma tan determinada. Yo estoy aquí para ayudar al equipo y cuando me necesiten estaré para ayudar al equipo. El Real Madrid es así, con muchos jugadores buenos”, completó.

El belga habló de la destitución de Lopetegui: “He tenido experiencias así como el primer año en el Atlético con Manzano o en el Chelsea con Mourinho. En momentos así siempre lo paga el entrenador, pero somos culpables todos; sobre todo los jugadores. Pero a veces no salen las cosas y en el fútbol se echa al entrenador porque es más fácil que cambiar a los jugadores, no ha cambiado nada porque seguimos dando todo en el campo para ganar”.

Además, Courtois habló sobre los rumores que sitúan a Roberto Martínez, su seleccionador en Bélgica, como futuro entrenador del Real Madrid: “Yo no creo que esté para decidir quién va a ser el entrenador o no, a mí nadie me ha preguntado nada. Roberto Martínez es un gran entrenador y me gusta mucho en Bélgica, él está bien allí y ya veremos que pasa”.

Para finalizar, el guardameta repitió que no tiene ningún problema con Antonio Conte y José Mourinho, dos nombres que han sonado para el banquillo del conjunto blanco y con los que Courtois trabajó en su etapa en el Chelsea.

“Me parece muy mal que alguien se quiera inventar historias con mi nombre. He tenido buenas historias con Mourinho y Conte, no tengo problemas con nadie. Además yo estoy aquí para ayudar al equipo todos los días”, concluyó.EFE