Crecen los fraudes con “coyotes” para tramitar visa estadounidense

Por Pamela Cruz

México, 9 Abr (Notimex).- Alrededor de dos mil personas acuden diariamente a la Embajada de Estados Unidos en México a tramitar su visa, sin embargo, por falta de tiempo o dominio del inglés, muchos recurren a servicios externos, que al no estar regulados, pueden ser víctima de extorsión.

Tan solo de enero a junio de 2016, la Embajada estadounidense detectó seis mil casos donde las personas que recurrieron a servicios externos, tuvieron que pagar el trámite dos veces, sin contar además el costo extra “de los ayudantes” que va de 400 a 600 pesos por llenar la solicitud.

Es una estafa, porque dan mucho dinero para un servicio que es gratuito, aseveró el coordinador Regional de Prevención al Fraude de la embajada estadounidense, Donald Locke.

Ellos (las agencias o coyotes) “dan consejos que no son verdaderos y prometen que tienen contactos en la embajada o en los consulados” para sacar la visa, y es falso, alertó el funcionario.

Locke resaltó que tan solo en esos seis meses, dichas personas cometieron fraude equivalente a alrededor de un millón de dólares.

El tema es preocupante para la Embajada de Estados Unidos en México, porque cada día son detectados fraudes de personas que cobran por realizar dicho trámite los llamados “coyotes”, o quienes presentan documentos apócrifos.

Se trata de comprobantes de domicilio, o de trabajo, que los “coyotes” les venden en miles de pesos, pero que propician que las personas interesadas pierdan de por vida el derecho a obtener una visa.

En ese sentido, el funcionario estadounidense especificó que para la entrevista con el cónsul, no es necesario llevar documentos de comprobación.

Sin embargo, muchos optan por llevar títulos de universidad, comprobantes de banco, escrituras de casa, y facturas de autos, entre otros, los cuales no son solicitados y pueden llegar a extraviarse.

“Cada día durante las entrevistas detectamos documentos falsos, no hay una temporada alta para ello, pero cada día vienen entre mil 500 o dos mil personas a la embajada”, resaltó.

Además de ello, “a todos los consulados acuden miles de personas diariamente, y todos los días detectamos fraudes”, abundó Locke.

Ante la nueva política migratoria del gobierno estadounidense, cada día hay más “coyotes” que engañan a la gente y les prometen que tendrán su visa.

Quienes han sido víctimas de “coyotes”, y no obtiene su visa, no denuncian por temor a represalias, ya que dichos sujetos cuentan con toda la información de la persona, como el domicilio, pasaporte, nombres de familiares y dirección del trabajo.

Incluso, en algunos casos, tienen hasta el número de la tarjeta de crédito, datos con los que se pueden cometer diversos fraudes.

Sofía solicitó el servicio de una agencia llamada Visa Net, le cobraron por el llenado del formulario 500 pesos, y le mandaron los documentos, pagó dicha cantidad y los 160 dólares del costo de la Visa, directamente a la embajada de Estados Unidos, con la referencia que el asesor de nombre Julio, le mencionó.

Ella no dudó, pensó que todo estaría bien si hacia el pago directo a la embajada, así que no desconfió, “les avise de los pagos y me dijeron que les mandara foto de las fichas de depósito, así lo hice, pero luego nada, desaparecieron, jamás me volvieron a contactar ni a llamar, deje mil mensajes y nada”, narró a Notimex.

Sofía volvió a hacer el trámite, está vez por su cuenta, y ocupó el comprobante del pago que había realizado a la embajada, todo iba bien, hasta que al llegar al CAS, le informaron que ese pago ya había sido utilizado, justo por el tal Julio, su asesor.

“Tuve que volver a pagar, me dijeron que había sido defraudada, que incluso ese tipo había sacado un correo electrónico con mi nombre y apellido para hacer el registro, me dijeron todo ahí mismo, me sentí muy mal”, refirió.

Donald Locke detalló que muchos de estos defraudadores operan afuera de los diversos puntos donde son tramitados los pasaportes, alrededor del CAS y de la embajada, así como por medio de Internet.

“Basta con escribir visa o Embajada de Estados Unidos para que salgan cientos de páginas que ofrecen dichos servicios, y que nada tienen que ver con nosotros”, aclaro.

“No importa si tienen un uniforme con la bandera estadounidense, no tienen ningún vínculo con nosotros; no damos certificaciones, la única entidad que tiene relación con nosotros es el CAS y los nueve consulados que existen en el país”, puntualizó.

Ante situaciones como la de Sofía, el funcionario estadounidense recomendó realizar los trámites uno mismo, o solicitar la ayuda de alguien de confianza que sepa inglés y usar una computadora.

Para solicitar una visa estadounidense es necesario ingresar a la página mx.usembassy.gov, llenar el formulario, pagar el costo de la visa y hacer la cita.

Posteriormente, acudir al CAS para toma de huellas digitales y foto, ir a la embajada a una entrevista, y si la visa esta otorgada, acudir a la oficina de paquetería indicada para recogerla.