Creyentes deben vivir días santos en reflexión

Fray Laurencio Galván Nieto, coordinador del Viacrucis en la Iglesia de San Agustín, comentó que este Viernes Santo y los días posteriores la gente debe vivirlos como un momento de reflexión y entender el Amor de Dios, por lo que debe haber una coherencia en el modo de vivir y ser respetuosos con los demás.

Comentó que el Jueves Santo se celebra la cena del Señor, donde también se presentan signos característicos como la entrega del pan y vino a los discípulos, lo que es la cena de institución o la primera misa eucarística.

Otra cosa que se celebra es el mandamiento de amor, pues se les dice a los discípulos que se amen unos a otros, y cuando les dice “mi paz les dejo, mi paz les doy”, se refiere a la paz del corazón para que vivan realmente el amor.

Sobre la acción de lavatorio de pies, de lo más característico de esta fecha, explicó que es un signo de servicio, para ayudarse unos a otros.

La cuestión o costumbre que la Iglesia sigue de no comer carne estos días expresó que son solo signos, pero lo más importante es la actitud que toman las personas ante la vida, si alguien quiere vivir su fe debe alojarse en el amor y no estar presentando penitencias, eso de nada sirve si no se siente el Amor de Dios.

Dijo: “La idea es que la gente viva estos días conforme al significado que tienen”, y agregó que mucha gente hace oración.

En cuanto a la visita de los 7 templos aclaró que no hay una ruta establecida, pues las familias pueden decidir a qué lugares visitar para hacer oración, una acción que determinó jamás hace daño, sino fortalece y hace que la familia se una.

Desde el miércoles por la noche inicia la cena de representación del Señor y el juicio ante el Sanedrín, así como la oración en el huerto.

Recordó que no todo concluye el Viernes Santo con el Viacrucis, sino que se debe llegar a la misa más importante del año, la Misa de Resurrección, para salir fortalecidos dejando atrás el pecado para vivir una vida nueva.