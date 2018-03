Crisis venezolana se mantiene sobre la mesa y silencia ambiente electoral

Caracas, 19 mar (EFE).- La agenda política y social de Venezuela se mantiene centrada en la dura crisis que atraviesa el país petrolero en el peor momento de su historia, mientras que pasa desapercibida la carrera presidencial a casi dos meses de los comicios.

La Conferencia Episcopal venezolana (CEV), que agrupa a la alta jerarquía de la iglesia católica, afirma que el país “se ha convertido en una especie de ‘tierra extraña’ para todos”, que pese a tener “inmensas riquezas y potencialidades (…) se ha venido a menos, debido a la pretensión de implantar un sistema totalitario, injusto, ineficiente, manipulador”.

Reclamó a través de un texto difundido por sus diócesis que “la dirigencia política no ha estado ni está a la altura de la problemática que sufren los venezolanos. Pareciera que la calidad de vida del venezolano no es la prioridad de quienes nos gobiernan, pues son insensibles ante tanto dolor, sufrimiento y muerte”, señala el texto.

En la misma jornada un grupo de trabajadores y pacientes del Hospital Clínico Universitario (HCU) de Caracas protestó por los bajos ingresos de los empleados del sector salud y la falta de recursos médicos, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de la calidad de la atención en los centros asistenciales.

Mauro Zambrano, trabajador del centro médico, dijo a periodistas que los trabajadores de los hospitales públicos de Caracas no tienen cómo ir a trabajar debido a los bajos salarios, la hiperinflación y la escasez de efectivo, que afecta a todo el país petrolero.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, señaló que hasta 2013 el HCU fue el hospital más importante de Latinoamérica con capacidad para atender 1.000 pacientes y que en la actualidad es capaz de recibir a menos de 400 enfermos.

Una encuesta realizada por un grupo de médicos y la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento del país caribeño, que ofrece estos datos para informar sobre la crisis del sector de salud reveló hoy que el 88 % de los hospitales en Venezuela presentan fallas en el suministro de medicamentos.

“Esto se traduce en que los venezolanos van a un hospital y les dicen: compre el kit para las cirugías, compre los antibióticos, compre cualquier sonda o medicina porque de igual manera el material médico quirúrgico está en el 79 % de escasez”, dijo el presidente de la comisión, el médico y diputado opositor José Manuel Olivares.

Por su parte, el mayor general retirado Cliver Alcalá, exjefe de una de las Regiones Estratégicas de Defensa (Redi) en el sureste de Venezuela, disidente del gobierno, llamó a los ciudadanos y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a evitar el “atropello al país” y consideró que el presidente Nicolás Maduro cayó en un “abuso de poder”.

El pronunciamiento del militar surge días después de la detención del exjefe de inteligencia y exministro Miguel Rodríguez Torres, también disidente del Gobierno de Maduro, señalado de supuestos vínculos con un “complot” contra el Ejecutivo.

Alcalá aseguró tener conocimiento de “torturas” a tenientes coroneles “que hasta ahorita fueron comandantes de unidades tácticas para poder sacar información infundada producto de una ruptura e involucrar episodios de conspiración para poder arremeter contra otros ciudadanos que disienten de este Gobierno, sea civil o sea militar”.

Indicó que “sin lugar a dudas estos días que corren son importantísimos o para que la destrucción del país sea total o para la reconstrucción” del mismo.

La madre de Rodríguez Torres, Jeninie Torres de Rodríguez, aseguró en un vídeo difundido en Twitter que, tras casi una semana de su detención por los servicios de inteligencia, no se le ha permitido ningún tipo de comunicación.

Torres de Rodríguez se dirigió directamente al actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, con quien según la familia del mayor general, Rodríguez Torres mantuvo una relación de “hermanos”, y le pidió que interviniera en favor de su hijo.

“Padrino, hijo, a tu hermano Miguel Eduardo le están violando sus derechos, ayúdame, yo necesito que me ayudes, yo creo que con esta petición no te estoy perjudicando porque tú sabes que nos conocemos desde hace un montón de años, esa no es una cosa escondida”, dijo. EFE