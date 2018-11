Cristante dice que Toluca quedó con la sensación de haber podido hacer más

México, 3 nov (EFE).- El argentino Hernán Cristante, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, reconoció hoy que aunque su equipo sacó un empate en casa del líder América, quedó disconforme, con la sensación de haber podido hacer algo más.

“Pudimos hacer más, es el sentir del plantel. Tenemos 26 puntos y la liguilla se ve más próxima, pero el equipo estaba cabizbajo, como enojado diciendo que pudimos hacer más”, dijo el estratega en una conferencia de prensa.

En uno de los partidos más esperados de la decimoquinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano el Toluca de Cristante comenzó mejor, tomó ventaja en el minuto dos con un gol del mexicano Alexis Vega y siguió adelante, pero poco a poco cedió la iniciativa y fue alcanzado con una anotación de Henry Martín en el 35.

“Los primeros 15 minutos fueron muy buenos; algunas jugadas pudieron terminar mejor. La cancha estaba complicada pero no es excusa, nos relajamos, nos metimos atrás y eso me molestó, aunque después corrigieron bien”, expresó.

AL resumir el encuentro, el entrenador dijo que el resultado de hoy le dejó al Toluca más cosas buenas que malas y confió en mantener el buen rendimiento para acceder a la liguilla y en ella ser protagonista, ahora que tiene sanos a todos sus jugadores.

“En lo que va del torneo no hemos podido trabajar una semana completa con todo el plantel; ahora tener la plantilla completa es mejor porque el equipo puede tomar mejor inercia y saber que en la banca hay poderío”, dijo.

Al explicar la ausencia en el cuadro titular del genio creativo del equipo, el volante argentino Rubens Sambueza, el estratega reveló que hace dos días el jugador sufrió una lesión y debió abandonar la práctica, aunque mejoró.

“Si no me pones, me pongo yo, me dijo en el vestuario. Así es Rubens, impetuoso. Estaba para un rato y lo puse”, señaló.

Con su empate de este sábado el Toluca subió al quinto lugar de la clasificación con ocho triunfos, dos empates, cinco derrotas y 26 puntos, tres menos que el líder América que perderá el primer lugar mañana si Cruz Azul o Santos ganan.

Los Diablos de Cristante recibirán a los Pumas UNAM, cuartos de la tabla de posiciones, el domingo 11 y cerrarán el campeonato como visitantes del Lobos Buap, decimoquintos de la tabla, el 25 de noviembre.EFE