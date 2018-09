Cuatro años de cárcel a un mexicano por cultivo ilegal de marihuana en EE.UU.

Denver (EE.UU.), 5 sep (EFE).- Un mexicano fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal por su participación como custodio en una plantación ilegal de marihuana en terrenos públicos de Colorado (EE.UU.), informó hoy la corte de distrito federal en Denver.

Según las autoridades, Vicente Mendoza Duque, quien fue arrestado hace un año en el sur de Colorado, se había declarado culpable en una audiencia judicial anterior de conspirar para producir marihuana y de poseer marihuana con la intención de venderla.

Además, habría reconocido que reingresó sin autorización a Estados Unidos tras haber sido previamente deportado.

Mendoza Duque también fue acusado y declarado culpable de ser un “depredador de terrenos”, por el daño que el cultivo de marihuana causó en el Bosque San Isabel, cerca del poblado de Rye, unos 230 kilómetros al sur de Denver.

El 15 de agosto del año pasado, agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), junto a personal del Servicio Forestal de Estados Unidos y alguaciles del condado de Pueblo, llegaron al sitio de la plantación de marihuana al sur de Rye, en el condado de Custer.

Una de las personas que allí estaba logró huir y el único detenido fue Mendoza Duque.

En el lugar se hallaron 7436 plantas de marihuana, con un valor estimado en siete millones de dólares, equipo de cultivo y un área para el secado y procesamiento de las plantas.

Además, según el alguacil local, se habían construido tres estanques para almacenar el agua desviada de los arroyos locales, que luego se usaba para el riego de la marihuana.

El viernes pasado, en su última audiencia ante el juez federal Philip A. Brimmer antes de ser sentenciado, Mendoza Duque le indicó al magistrado que él pensó que venía a Colorado para trabajar en el sector de la construcción.

“Yo no conocía el lugar cuando llegué. Le pedí que me dejase ir. Yo le iba a pagar por el ‘coyote’. Pero no me dejó”, declaró el mexicano, explicando que él necesitaba el dinero para ayudar a su padre, quien había sufrido amputaciones como consecuencia de la diabetes que padece.

Mendoza Duque es el cuarto mexicano este año en ser sentenciado por cultivar marihuana en terrenos federales.

Santos Ramírez Álvarez y Santos Ramírez Carrillo, conectados con el cartel de Sinaloa, cumplen una sentencia de cinco años por plantar marihuana en un islote en el río Colorado, y Fernando Esquivel Herrera también recibió una pena de cinco años por cultivar marihuana en el Bosque Nacional White River.

Otros ocho inmigrantes detenidos en 2017 por delitos similares ya habían sido sentenciados ese año y dos casos del año pasado aún siguen pendientes, según la fiscalía federal. EFE