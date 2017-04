Cuauhtémoc Blanco niega que se esconda de la justicia

México, 18 Abr (Notimex).- “No me escondo de la Justicia”, dijo el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por las acusaciones que se han hecho en su contra sobre el homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano, cometido el 6 de abril en una cabalgata durante la Feria de la Primavera.

El partido Encuentro Social informó en un comunicado que en el mensaje videograbado y publicado en sus redes sociales el edil de Cuernavaca instó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y a su hijo, Rodrigo Gayosso, a dejar de fustigarlo y le permitan trabajar para los habitantes de la ciudad de la eterna primavera.

Afirmó que seguirá luchando contra todas las injusticias que le han hecho, y comentó que ellos están tan aferrados “en quererme destituir, no sé por qué. Ya involucrarme en un homicidio y con los criminales, es algo muy fuerte. Yo no sé hasta dónde el gobernador y su hijo van a llegar. Y van a seguir fastidiándome hasta poder destituirme. Pero como siempre me voy a seguir defendiendo”.

Blanco Bravo, quien recientemente se afilió a Encuentro Social, dejó en claro que mostrará su inocencia porque se ha conducido de manera honesta y ha cumplido con sus objetivos en la vida.

“Me voy a seguir defendiendo porque esto ya es una aberración en contra de mi persona. Y quiero decir a todos los ciudadanos que soy una persona luchona, quise ser uno de los mejores futbolistas de México y lo logré; ahora quiero ser uno de los mejores alcaldes y voy a seguir luchando ante todas estas adversidades. Voy a pelear para que tengamos un mejor Cuernavaca”, advirtió.

En su mensaje a la sociedad, Blanco Bravo sostuvo que todo esto que le quieren fabricar sólo lo hace más fuerte para seguir luchando y hacer frente a favor de los habitantes de esa ciudad.