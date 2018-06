Cuba competirá con 538 atletas en los Centroamericanos de Barranquilla 2018

La Habana, 27 jun (EFE).- Cuba competirá con 538 atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en la ciudad colombiana de Barranquilla del 19 de julio al 3 de agosto próximo, informaron hoy directivos del Instituto de Deportes (Inder) de la isla.

De los 538 atletas cubanos que irán a la cita regional, 292 son hombres y 246 mujeres, y la delegación de la isla totalizará 790 integrantes, incluidos entrenadores, médicos y personal de apoyo.

Cuba competirá en 34 deportes y en el 80 por ciento de las 457 pruebas convocadas por los organizadores de los Juegos.

Tampoco competirá por 82 de las 457 medallas de oro en disputa porque 22 de ellas corresponden a deportes que no se practican en la isla como son el rugby, boliche, esquí acuático o el golf, y en las otras 68 no intervendrá debido a que no se alcanzó la clasificación.

No obstante, las autoridades deportivas de la isla apuestan por el propósito de que la representación cubana va a Barranquilla con el fin de mantener la corona regional que ha conquistado en todas sus participaciones desde Panamá-1970 hasta Veracruz-2014, aunque reconocen la rivalidad competitiva de Colombia y México.

Según el director de alto rendimiento del Inder, José Miranda Carrera, la primera medalla de oro para Cuba puede llegar con la actuación de la gimnasia artística por equipo (el 20 de julio), y luego deben incorporarse el remo, el taekwondo, el ciclismo y el tenis de mesa.

Asimismo consideró probable que días antes de terminar los Juegos Cuba esté ubicada en el tercer lugar del medallero o quizás el segundo, y los principales deportes para la isla están programados en la última semana, entre ellos, el boxeo, el atletismo, el judo, la lucha, el tiro y el waterpolo.

En la anterior versión de Veracruz 2014, Cuba logró el primer puesto con 254 medallas: 123 de oro, 66 de plata y 65 de bronce. Le siguió México con 332: 115 de oro, 106 de plata y 111 de bronce, y en tercer lugar quedó Colombia con 224: 72 de oro, 74 de plata y 78 de bronce. EFE