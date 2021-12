Cubana gana Premio de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa-Atlas Network

Miami, 15 dic (EFE).- La periodista cubana exiliada en Estados Unidos Carla Colomé, que trabaja para el digital El Estornudo y la revista People en Español, es la primera ganadora del Premio Internacional de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa-Atlas Network, por un reportaje sobre las protestas del 11 de julio en Cuba.

En unas declaraciones a Efe, Colomé, de 31 años, dijo que fue “una sorpresa” para ella ser la ganadora de esta primera edición del premio y que se lo dedica a los menores todavía detenidos por participar en las protestas en Cuba, que, según sus fuentes, pueden ser unos 14.

A su juicio, que el premio lo haya ganado ella con un reportaje hecho desde fuera de Cuba es un “reflejo” de lo que están viviendo los periodistas independientes dentro de la isla: “son detenidos, desterrados, apenas pueden salir de casa y les cortan el internet”.

Los convocantes del premio, dotado de 10.000 dólares en metálico, anunciaron a la ganadora durante una cena celebrada el martes en Miami al término del Liberty Forum, a la que asistieron el escritor y Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y el responsable del centro para América Latina de la organización de defensa de la democracia y la prosperidad Altas Network, Roberto Salinas.

El jurado, presidido por el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, decidió conceder el premio a Colomé por un reportaje exclusivo para el medio digital El estornudo titulado “11 de julio en San Antonio de los Baños: Lo que se ve/lo que no se ve” y publicado el pasado 22 de julio.

La periodista, que nació precisamente un 11 de julio, se propuso averiguar en su reportaje dónde y cómo saltó la chispa de las protestas que sacudieron Cuba con un mensaje de cambio.

Así descubrió que un grupo de Facebook llamado La Villa del Humor había sido el iniciador de las manifestaciones.

“Internet -caro, restringido como sabemos- ha cambiado completamente la realidad de Cuba”, dijo Colomé a People en Español.

“Esto que pasó es una muestra de ello. Si no hubiese habido internet en Cuba no hubiese pasado (las manifestaciones masivas). Esa fue la manera que tuvo la gente de organizarse, congregarse, de darse cita”, agregó en su entrevista con People en Español.

“El miedo no ha extinguido la esperanza de pronto ver nacer una Cuba democrática”, agregó.

En sus declaraciones a Efe, la periodista contó que en 2015 salió de Cuba para estudiar una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ya no volvió a vivir permanentemente en su país. Actualmente reside en Nueva York.

Colomé dijo que pase lo que pasé en Cuba a raíz de las protestas, sobre lo que no quiere aventurarse, hay cosas que han cambiado para siempre: “La sociedad civil ya no es la misma, está mucho más organizada y articulada” y nunca antes el pueblo cubano había estado tan unido, no solo los de adentro sino también entre ellos y los que viven afuera.

A juicio de Colomé, su generación, “y más en el caso de los periodistas independientes, “no se desconecta” ni “se divorcia” de la isla pese a vivir en el extranjero.

“Tenemos una conexión especial, sentimos que tenemos un deber”, dice.

Graduada de periodismo de la Universidad de La Habana, Colomé ha colaborado también con medios como El País, Univision, Vice y Letras libres, entre otros. EFE