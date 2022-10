Cubrebocas no será obligatorio en negocios

*Se dejará a criterio de comercios y usuarios: Canaco

Por: Andrei Maldonado

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Jorge Ochoa Arámbula, indicó que el uso de cubrebocas en los establecimientos se dejará a criterio de los comercios y usuarios, por lo que ya no será un requisito obligatorio para ingreso y consumo.

Más allá de que todavía no existe un decreto como tal, tras las medidas propuestas por el Consejo de Seguridad en Salud la semana pasada, la iniciativa privada local ha analizado los cambios en cuanto a los filtros sanitarios y protocolos de ingreso a los diferentes comercios debido a la pandemia.

En ese sentido se ha resuelto dejar a iniciativa de propietarios y clientes el uso o no del cubrebocas; “a nivel nacional también se ha dicho que ya no es obligatorio el uso de mascarillas. Yo en lo particular lo seguiré pidiendo a clientes y trabajadores, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha levantado la alerta de salud”.

Ochoa Arámbula agregó que en algunos otros establecimientos será solamente el personal quien los use por respeto a las medidas de salud, y en otros solo se seguirá la recomendación que hacía la secretaria de Salud Irasema Kondo, que sea de uso exclusivo para quien tenga síntomas de resfriado.

Esta postura se suma a otras similares dentro del mundo empresarial, pues desde hace semanas el presidente de la Canirac, Miguel Camacho, insistía en que era responsabilidad de cada persona asistir o no a un negocio o evento, y las medidas restrictivas no ayudaban a la reactivación económica.

