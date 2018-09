Cuevas suma el primer punto para Uruguay y destaca oportunidades ante México

Montevideo, 15 sep (EFE).- El tenista uruguayo Pablo Cuevas destacó este sábado la importancia de “aprovechar bien las oportunidades” para imponerse por 7-5 y 6-2 al mexicano Luis Patino en el primer partido de la eliminatoria final del Grupo II de la Zona Americana que enfrenta a Uruguay y México.

Después de un primer set igualado, en el que el mexicano rompió el saque de Cuevas cuando el tanteador reflejaba un empate a 3 juegos, el uruguayo consiguió imponerse con claridad en la segunda manga.

“Después de ese primer set se abrió mas el partido, estuve mas preciso con las chances (opciones) que tuve en el segundo set, cada chance de break que tuve la concreté”, destacó Cuevas.

Al verse por debajo en el marcador, el tenista mexicano comenzó a buscar puntos más directos, lo que acabó por beneficiar a Cuevas.

“Empezaron a haber puntos más cortos, él quiso buscar más, por ahí se equivoco un poquito más y, como dije, yo estuve mas preciso y se dieron un poco las dos cosas”, manifestó el uruguayo.

Para Cuevas, la presión de ir por debajo pudo pasar factura a Patiño.

“Mentalmente a mí no me cambió mucho haber ganado ese primer set, ahora pensándolo era importantísimo, jugar una hora o una hora y poquito y saber que todavía te quedan dos sets por delante, se puede hacer cuesta arriba y eso tal vez lo sintió más el”, declaró.

En cuanto al nivel mostrado tras volver de la lesión que lo mantuvo apartado más de un mes de las canchas, el tenista de Salto aseguró sentirse “bien”.

“Para el tiempo que vengo en cancha me sentí bien, si bien no estaba muy explosivo, por ahí no podía defender mucho y tenía que hacer un juego pensando en las condiciones en las que estoy hoy”, concluyó. EFE