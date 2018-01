Cumple Aispuro compromisos en salud

Entrega centro de salud y equipamiento por 14 mdp

Por: Martha Medina

Con una inversión cercana a los 14 millones de pesos en la construcción de un Centro de Salud en la colonia Luz y Esperanza, así como del área de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Materno Infantil, se atiende uno de los compromisos más importantes que se tienen con la población, como es la salud en la cual se tenía un gran rezago, señaló el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Entrevistado poco antes de inaugurar el Centro de Salud, el mandatario estatal manifestó que se trata de una clínica que no solamente atenderá a los habitantes de la colonia Luz y Esperanza, sino también de la “Amalia Solórzano” y otras que se encuentran en esta zona, donde se podrá tener una mejor prevención de enfermedades y se dará un espacio más digno para la atención de la gente, en la cual se realizó una inversión de 2.6 millones de pesos.

Recordó que la salud es uno de los compromisos más importantes de este gobierno, para luego señalar que hay retos enormes, pues se tenía un rezago muy grande en este tema no solamente en la entidad, sino en todo el país, pero puntualizó que se hacen esfuerzos para atender este renglón.

El gobernador manifestó que además de la construcción de este Centro, también se inauguró el área de terapia intensiva para niños en el Hospital Materno Infantil, con una inversión superior a los 11 millones, que permitirá contar con un espacio con la mejor tecnología y equipamiento, así como con el personal adecuado para dar atención en las mejores condiciones a niños que requieren cuidados muy especializados.

Al referirse a esta área, el gobernador reconoció que no se contaba con la misma, pues aunque se tenía el espacio para su funcionamiento no había equipamiento ni se tenían condiciones para abrirla, por lo que realmente se construyó una nueva área de terapia intensiva, para luego manifestar que se trataba de una exigencia para el hospital, pues incluso se recibieron sanciones tiempo atrás por no contar con un espacio de esta naturaleza. Apuntó que con estas acciones, Durango se encuentra a la altura de los mejores hospitales en materia de cuidados intensivos para la niñez.