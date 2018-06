DAGUERROTIPOS

Cuando el edificio del Instituto Tecnológico era propiedad del Instituto Juárez.- El 11 de diciembre de 1944, con la presencia del C. Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, se celebró solemnemente la entrega de la posesión y de los documentos que acreditaban la propiedad del Instituto Tecnológico a favor del cuerpo docente y alumnado del Instituto Juárez, imponiéndosele el nombre del licenciado Francisco Saldaña, maestro jubilado del Instituto Juárez. Por el mes de febrero de 1945 se produce cierta agitación entre alumnos y profesores, al darse cuenta que en el edificio se había establecido una escuela secundaria, dependiente de Educación Pública, lo que consideró el Rector Agustín Manzanera del Campo como un despojo del citado edificio propiedad del Instituto Juárez, por lo que se formó una comisión para que entrevistara al gobernador del estado, general Blas Corral, quien informó que no se pretendía despojar al Instituto Juárez de la propiedad del edificio del Instituto Tecnológico, sino que únicamente se le había prestado a la Secretaría de Educación Pública para que se estableciera una secundaria, ya que de momento ni el Instituto Juárez ni el Estado estaban en condiciones de utilizarlo, permaneciendo el edificio abandonado, lo que podía ocasionar su deterioro, por lo que él había consultado con el Rector Interino Francisco Celis (Manzanera del Campo, se había retirado momentáneamente del cargo de Rector, por razones de salud) la posibilidad de utilizarlo, pero que estaba dispuesto a devolverlo inmediatamente, si así lo deseaba el Instituto Juárez. El Consejo Directivo y alumnos del Instituto Juárez quedaron completamente satisfechos con la explicación, permitiendo que siguiera funcionando la secundaria, no así el Rector Agustín Manzanera del Campo, quien disgustado por ello presentó su renuncia, quedando en su lugar el licenciado Francisco Celis, de la terna presentada al Ejecutivo del Estado con fecha 18 de abril de 1945. Fue así como el edifico propiedad del Instituto Juárez pasó a ser propiedad del Instituto Tecnológico, naciendo esta importante institución del seno del Instituto Juárez.

