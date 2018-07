DAGUERROTIPOS

La Banda del Estado de 1910.- Por aquel año la Banda del Estado estaba formada por 35 músicos, que estaban ansiosos de estrenar instrumentos en las fiestas del Centenario, mismos que llegaron a tiempo.

Remedio de 1910, para la diarrea y disentería.- Como tal se anunciaba el Imperial Ganum, que era un alimento sin dulce, que se decía era mejor que la medicina para el tratamiento de la diarrea y disentería, tanto de niños como de adultos.

Durango ciudad de adobe.- Escribe José Fernando Ramírez, escritor del siglo XIX, en Monografías de poblaciones de Durango, que la casi totalidad de las casas de Durango son de adobe y bajas, lo que me hace recordar que cuando mi padre mandó construir su modesta casa allá por los años cincuenta, dispuso que fuera de adobe, y de adobe enjarrado se ha mantenido digna por más de sesenta años.

El gran baño científico de vapor ruso y de regadera fría.- Este gran baño era ofrecido por el médico cirujano de la Facultad de San Fernando Cadiz, avecindado en Durango, para las enfermedades varicosas, llagosos, sifilíticos, leprosos, lazarinos, reumáticos, paralíticos, disnea, afonía, coriza, asmáticos, neuralgia, etc., etc., en su consultorio de la 2ª. de San Francisco No. 5. Decía que en el transcurso de sus cinco años de práctica con el mayor éxito había llegado a realizar una obra que había sido desconocida por la ciencia médica, siendo ese gran baño.