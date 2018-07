Dahlgren, la argentina que disputó cuatros JJ.OO. y ya sueña con el quinto

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 8 jul (EFE).- La lanzadora de martillo Jennifer Dahlgren representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 y, tras ganar una medalla dorada en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, aseguró, en una entrevista con Efe, que ya piensa en Tokio 2020.

Pregunta: ¿Qué te diferencia del resto? ¿Cuál es tu secreto para ser la mejor argentina en tu deporte?

Respuesta: Lo que me caracteriza es el esfuerzo. No es diferente a los demás, pero es lo que siempre me permitió explotar mi talento al máximo nivel. Ese profesionalismo con el que yo me entreno siempre, en cuanto a los entrenamientos físicos, el entrenamiento mental, el aspecto nutritivo. A todas esas cosas les he dado cada vez más importancia porque este deporte depende de una diferencia ínfima.

P: ¿Se puede disfrutar de un deporte que te requiere tanto esfuerzo?

R: Lo que me ha permitido estar tanto años es disfrutar. No es solamente la pasión que yo tengo como lanzadora, de verlo volar, sino también de disfrutar del estilo de vida del alto rendimiento. No son todos los que pueden llegar a disfrutarlo porque la verdad es que muy sacrificado.

P: ¿Pudiste disfrutar en los Juegos Olímpicos?

R: En los cuatro JJ.OO. en los que he estado predominó la concentración y el nerviosismo en mi caso. Siento que tengo una cuenta pendiente porque no he llegado a encontrar ese punto de máximo rendimiento y de disfrute. A veces la gente malinterpreta lo que es el disfrute durante la competencia, no es ir a pasear, sino que es ir y competir de una forma suelta y disfrutar de estar ahí, entre las mejores, pero buscando también lo mejor de uno.

El disfrute en el alto rendimiento tiene mucho que ver con acceder a un lugar en tu cabeza y en tu mente de poder soltar el nerviosismo y buscar sacar de vos lo que entrenaste tu cuerpo para hacer. Ahí se encuentra el disfrute en la competencia.

P: ¿Vas a estar en Tokio 2020?

R: Hasta principio de año estaba en duda. Quería ver cómo me iba este año, pero me di cuenta de que, al pensar así, estaba con un píe adentro y otra afuera. El alto rendimiento requiere todo de vos, la tensión, la energía… siempre proyectamos a largo plazo. Decidí que sí, que quiero apostarle a Tokio porque todavía, como dije antes, tengo una cuenta pendiente en cuanto al resultado. Definitivamente va a ser mi último Juego Olímpico y quiero que sea el mejor.

P: Varias veces dijiste que el deporte es como una escuela paralela. ¿Por qué? ¿Qué te enseñó y qué pueden aprender los más chicos del deporte?

R: El deporte tiene de todo para enseñarle a los chicos, por eso también me dediqué a escribir cuentos para chicos sobre los valores del deporte. A mí me ha formado muchísimo como persona, es difícil ponerlo en palabras o dentro de un contexto de mí persona, pero una de las cosas más importante que me ha enseñado a mí y que es clave para que los chicos aprendan es que en el deporte y en la vida no hay atajos.

El deporte de alto rendimiento y el olimpismo es soñar a largo plazo y después soñar día a día para que eso se cumpla. Es empujar todos los días tus límites, porque obviamente que cada uno tiene límites físicos y mentales, pero cuando nosotros nos animamos a desafiar esos límites, en ese espacio donde nosotros nos permitimos arriesgar para mejorar, es el espacio donde nosotros crecemos. EFE